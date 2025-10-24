به گزارش خبرنگار مهر، مراد فتحی پیش از ظهر جمعه در بازدید معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی از کارگاههای اشتغال زایی بنیاد تعاون زندانیان آذربایجان غربی در محل زندان ارومیه اظهار کرد: ۱۹ کارگاه و واحد تولیدی و صنعتی در داخل زندان مرکزی ارومیه در زمینه صنایع دستی، پوشاک، صنایع دستی، مبل سازی، مکانیکی، نانوایی، شیرینی پزی و خیاطی مشغول به کار هستند که از این تعداد هشت کارگاه مربوط به حوزه صنایعدستی است.
وی افزود: در این کارگاهها علاوه بر تولید محصولات صنایعدستی، آموزش به علاقهمندان نیز داده میشود و بعد از پایان دوره به افراد کارت مهارت اهدا میشود که پس از آزادی افراد با استفاده از این کارت میتوانند تسهیلات اشتغالزایی دریافت کنند
فتحی گفت: یکی از موضوعات در چرخه جرم نبود مهارت و اشتغال است، با اجرای این طرح زمینه مهارتآموزی و اشتغال زندانیان و در ادامه آن حذف چرخه جرم فراهم میشود.
زمینه حضور فعال بنیاد تعاون زندانیان آذربایجان غربی در نمایشگاههای صنایعدستی فراهم شود
معاون صنایعدستی کشور نیز با دعوت از بنیاد تعاون زندانیان آذربایجان غربی برای حضور فعال در نمایشگاههای صنایعدستی سطح کشور گفت: در این نمایشگاهها غرفه رایگان برای عرضه محصولات صنایعدستی زندانیان داده میشود تا این کار باعث ایجاد انگیزه در آنها شده و زمینه اشتغالشان فراهم شود.
مریم جلالی ادامه داد: در عرصه صنایعدستی، ما کودک کار نداریم بلکه همه آنها کودک خلاق صنایعدستی بوده و میتوان از آنها هم برای فعالیت در حوزه استفاده کرد.
وی گفت: برای اشتغال و رونق صنایعدستی باید یک سیاست ترکیبی را در پیش گرفت و از ظرفیت سمنها نیز استفاده کرد، درواقع نگاه اجتماعی و فرهنگی در کنار نگاه اقتصادی هم مد نظر بگیرد.
اختصاص غرفه برای فروش محصولات صنایع دستی زندانیان در بازارچه
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی نیز در این بازدید اظهار کرد: تفاهمنامه فیمابین این ادارهکل با بنیاد تعاون زندانیان آذربایجان غربی امضا شده تا از این طریق برای آموزش رایگان زندانیان، حضور در نمایشگاههای صنایعدستی و فروش محصولات تولیدی همکاری شود.
مرتضی صفری اضافه کرد: در بازارچه دائمی صنایعدستی ارومیه نیز غرفهای برای عرضه محصولات تولیدی زندانیان استان در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: پیشنهاد ساخت صنایعدستی چوبی با الهام از نمادهای بناهای تاریخی استان نیز به هنرمندان زندانها داده شده است و در صورت تولید چنین محصولاتی، مشتری نخست آنها ادارهکل میراثفرهنگی آذربایجان غربی خواهد بود.
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