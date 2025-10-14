جمشید عینبیگی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به میزبانی مصلای امام خمینی (ره) از نمایشگاه کتاب، نماز جمعه بجنورد در دو هفته اخیر در شبستان امامزاده سیدعباس بن موسی بن جعفر (ع) برگزار میشود.
وی افزود: تمامی هماهنگیهای لازم برای برگزاری نماز جمعه در محل جدید انجام شده و امکانات رفاهی و خدماتی لازم برای حضور نمازگزاران فراهم شده است.
عینبیگی با قدردانی از همکاری مردم و خادمان حرم امامزاده، از نمازگزاران خواست تا همچون گذشته با حضور پرشور خود در صفوف نماز جمعه، جلوهای از وحدت، همدلی و شعور دینی را به نمایش بگذارند.
