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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۵۲

مرادی: ترافیک در محور خروجی گیلان سنگین و پرحجم است

مرادی: ترافیک در محور خروجی گیلان سنگین و پرحجم است

رشت- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان گفت: ترافیک در محور خروجی گیلان محدوده پلیس راه تا امامزاده هاشم سنگین و پر حجم است.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جاده‌های استان گیلان گفت: در حال حاضر مسیر پلیس راه تا امامزاده هاشم به دلیل حجم بالای خودروها با ترافیک سنگین و کند مواجه است رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله ایمن، از هرگونه شتاب‌زدگی پرهیز کنند.

وی افزود: تردد در سایر محورهای اصلی استان روان است، اما با توجه به افزایش سفرهای برون‌شهری و حضور گردشگران در مناطق شمالی گیلان، احتمال ایجاد نقاط کندی و تراکم ترافیک وجود دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از رانندگان خواست برای کاهش خطرات و جلوگیری از تصادفات، از توقف‌های غیرضروری در حاشیه جاده‌ها خودداری کنند و توصیه کرد که قبل از آغاز سفر، از وضعیت ترافیکی و جاده‌ای اطلاع کسب کنند.

کد مطلب 6632920

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