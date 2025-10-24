مرادی: ترافیک در محور خروجی گیلان سنگین و پرحجم است

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جاده‌های استان گیلان گفت: در حال حاضر مسیر پلیس راه تا امامزاده هاشم به دلیل حجم بالای خودروها با ترافیک سنگین و کند مواجه است رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله ایمن، از هرگونه شتاب‌زدگی پرهیز کنند.

وی افزود: تردد در سایر محورهای اصلی استان روان است، اما با توجه به افزایش سفرهای برون‌شهری و حضور گردشگران در مناطق شمالی گیلان، احتمال ایجاد نقاط کندی و تراکم ترافیک وجود دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از رانندگان خواست برای کاهش خطرات و جلوگیری از تصادفات، از توقف‌های غیرضروری در حاشیه جاده‌ها خودداری کنند و توصیه کرد که قبل از آغاز سفر، از وضعیت ترافیکی و جاده‌ای اطلاع کسب کنند.