به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حدادیفر پس از شکست ۲ بر صفر امشب ذوب آهن مقابل پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهرقدس گفت: به پرسپولیس بابت پیروزی امشب تبریک پی گویم اما امشب متسخق باخت نبودیم چون بازی خوبی ارائه کردیم.
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان افزود: لیگ سختی است و چالش سختی پیش روی ما است. با تغییرات زیادی آمدیم و هر چند بازیکنان با تجربهای داریم اما بازیکنان جوان زیادی داریم. در برنامه ۳ سالهای که تعریف کرده ایم نیازمند زمان هستیم تا به نتیجه برسیم. جوانان آینده داری داریم و امیدواریم بتوانند سازگار شوند و مطمئن هستم که جواب اعتماد ما را خواهند داد. به دلیل بودجه کم، نمیتوانیم در بازار نقل و انتقالات وارد شویم و چشم امید ما به همین جوانان است.
او ادامه داد: به سختی تلاش میکنیم ولی فوتبال روز دنیا اینگونه است که باید در یک سوم پایانی خوب عمل کنید و خوب نتیجه بگیرید و گران قیمت ترین بازیکنان جهان هم در همین منطقه بازی میکنند. ما فقط باید سختکوش باشیم و تلاش کنیم تا این نقیصه را برطرف کنیم. فوتبال خوبی به نمایش میگذاریم و امروز هم خوب بازی کردیم و مطمئن هستم این مشکل هم برطرف میشود و میتوانیم جبران کنیم.
حدادی فر همچنین گفت: تا زمانی که من باشم، فلسفه و استراتژی ام همین است مطمئن هستم به برنامه ترسیم شده با زمان خواهیم رسید. خیلی از بازیکنان ما اولین بار مقابل پرسپولیس به میدان رفتند و با چنین جوی روبرو شدند. تیمها در لیگ بازیکنان با کیفیت خوبی دارند که نتیجه بازی را رقم میزنند. اگر قرار است آینده فوتبال ایران رقم بخورد باید به جوانان اعتماد کنیم.
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