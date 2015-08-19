به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا پنجشنبه با برگزاری چهار مسابقه پیگیری می‌شود که تقابل پرسپولیس با ذوب‌آهن یکی از بازی‌های زیبای هفته را رقم خواهد زد. در این بازی یحیی گل‌محمدی بعد از سال‌ها، با برانکو ایوانکویچ که سرمربی‌اش در تیم ملی بود، در زمین مسابقه روبرو می‌شود.

همچنین بازی سپاهان با فولاد در اصفهان، بازگشت رسول خطیبی به تبریز در روزی که باید برابر گسترش فولاد تبریز قرار بگیرد و نبرد تیم‌های دوم و سوم جدول رده‌بندی در اهواز، رقابتهای جذاب دیگر این هفته است که در زیر به آنها اشاره می‌شود:

گسترش فولاد تبریز - سیاه‌جامگان مشهد

میزبان تبریزی که تا به امروز طعم پیروزی در لیگ برتر را نچشیده، در هفته‌ای که سرمربی این تیم داغدار درگذشت پدرش است، از سیاه جامگان مشهدی میزبانی می‌کند، تیمی که هفته پیش با پیروزی مقابل نفت تهران، از بحران نتیجه گیری تا حدودی فاصله گرفت.

گسترش فولادی‌ها که با کسب ۲ تساوی و یک باخت در بین دو تیم پائین جدول قرار دارند برای اینکه از ابتدای لیگ پانزده در بحران عدم نتیجه گیری قرار نگیرند، نیاز به کسب امتیاز کامل این بازی دارند؛ سه امتیازی که می‌تواند آنها را از جمع قعرنشینان نجات دهد.

اما میهمان این تیم تبریزی سیاه جامگانی است که پس از شروع لیگ با دو شکست در هفته پیش نفت تهران را در خانه مغلوب کرد و تا حدودی به آرامش رسید. این تیم مشهدی حالا با شرایط بهتر و روحیه بالاتر به تبریز آمده تا بدون امتیاز این شهر را ترک نکند.

نکته جالب این بازی بازگشت رسول خطیبی به تبریز است، این مربی که دو فصل پیش سرمربی گسترش فولادتبریز بود و در فصل گذشته هم هدایت تراکتوری‌ها را برعهده داشت، فردا دوباره به این شهر بازمی‌گردد تا برابر تیم و هواداران سابقش قرار بگیرد که این موضوع بر جذابیت‌ها این بازی می‌افزاید.

سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان

این بازی نبرد قهرمان لیگ چهاردهم یعنی سپاهان و لیگ سیزدهم یعنی فولاد است؛ مسابقه‌ای که باز هم زردپوشان اصفهانی باید در خانه برگزار کنند و می‌توانند از امتیاز میزبانی برای رسیدن به چهارمین برد متوالی در لیگ پانزدهمین و حفظ صدرنشینی در پایان هفته چهارم استفاده کنند.

سپاهانی‌ها که به لطف قرعه بسیار خوب در ۳ بازی نخست خود در لیگ پانزدهم را در ورزشگاه فولادشهر انجام دادند که به نوعی برایشان بازی خانگی بود؛ یعنی علاوه بر میزبانی از استقلال خوزستان و پرسپولیس دربی اصفهان را هم در این ورزشگاه برگزار کردند تا در رقابتهای فصل جاری برای برگزاری هیچکدام از دیدارهای خود، شهر اصفهان را ترک نکنند.

شاگردان حسین فرکی به خوبی از این فرصت استفاده کرده و توانسته‌اند با کسب ۹ امتیاز کامل این دیدارها، به تنهایی صدرنشین لیگ لقب بگیرند و قصد دارند با بردن فولاد در خانه، این جایگاه و شرایط بسیار خوبشان را حفظ کنند.

شرایط فولاد اما بسیار متفاوت است، تیمی که پس از دو تساوی در لیگ، هفته پیش در دربی اهواز شکست خورد و حالا برای اعاده حیثیت باید در اصفهان پیروز شود زیرا تساوی یا شکست، این تیم را همچنان در مربع قعرنشینان نگه می‌دارد، اتفاقی که برای قهرمان لیگ سیزدهم و هوادارانش تلخ و ناراحت کننده است.

در مجموع با توجه به شرایط دو تیم و نوع بازی این بازی آنها، این مسابقه می‌تواند یکی از زیباترین و جذاب‌ترین رقابتهای هفته چهارم لقب بگیرد و تیم پیروز آن سه امتیاز بسیار شیرین که ارزش شش امتیاز را دارد، بدست خواهد آورد.

استقلال خوزستان - سایپا تهران

دو پیروزی برابر پرسپولیس و فولاد در دربی اهواز، باعث شد شاگردان جوان عبدالله ویسی شکست هفته نخست را فراموش کرده و امروز به لطف تفاضل گل بهتر در رده سوم جدول قرار بگیرند؛ اما آنها در این هفته باید در جنگ بالانشینان به مصاف سایپا بروند، مسابقه‌ای که برنده آن جایگاه بهتری را نسبت به حریف بدست می‌آورد.

این تیم اهوازی که برخلاف انتظار تا به امروز نتایج خوبی را به دست آورده، در این هفته میزبان سایپای تهران تیم رده دوم جدول است و با پیروزی مقابل این تیم شانس این را دارد که هفته چهارم با قرار گرفتن در رتبه بهتر از سومی به پایان برسد؛ اتفاقی که شاگردان ویسی نمی‌خواهند رخ دادن آن در خانه را به راحتی از دست بدهند.

سایپا هم که به لطف پیروزی هفته گذشته برابر پدیده در رده دوم جدول قرار گرفت، اگر در اهواز امتیازی از دست بدهد این رتبه ارزنده را از دست خواهد داد. البته این تیم در بازی این هفته علاوه بر رقابت با آبی‌پوشان اهوازی باید با گرمای شهر اهواز هم بجنگد که این امر، کارش را برای گرفتن امتیاز و حفظ جایگاه ملی به مراتب سخت‌تر خواهد کرد.

پرسپولیس تهران - ذوب‌آهن اصفهان

قعرنشینی یک اتفاق تاریخی و البته تلخ برای پرسپولیس و هوادارانشان است؛ تیمی که سال‌ها یکی از مدعیان قهرمانی بود اما در ۳-۴ فصل اخیر مانند مدعی ظاهر نشد و روزهای سخت و ناامید کننده‌ای را برای هوادارانش رقم زد. پرسپولیس لیگ پانزدهم را هم بسیار تلخ آغاز کرد، یک تساوی و دو شکست خارج از خانه باعث سقوط این تیم به قعر جدول شد، اتفاقی که در تاریخ این باشگاه رخ نداده بود.

در این وضعیت، پرسپولیس و برانکو روزهای سختی را سپری می‌کنند و در این هفته اگر مقابل ذوب‌آهن نتیجه‌ای غیر از پیروزی به دست آورند، محکوم به ماندن در قعر یا مثلث فانوس به دستان خواهند بود اتفاقی که صبر هواداران این تیم را لبریز کرده و شاید آنها را به سمت سر دادن شعارهای «حیا کن- رها کن» علیه مدیریت و یا کادر فنی این تیم سوق دهد.

هرچند پرسپولیس در این فصل خوب بازی می‌کند اما تا حدودی بدشانس است زیرا دو بازی سخت و سنگین را در هفته‌های گذشته در خارج از خانه برگزار کرده و در این هفته باید به مصاف ذوب‌آهن برود. سپس این تیم با فولاد، سایپا، تراکتورسازی و صبا بازی خواهد کرد که این نشان دهنده روزهای سخت برانکو و شاگردانش است. همچنین این نکته را به آنها گوشزد می‌کند که باید برابر ذوب‌آهن در خانه پیروز شوند تا با شرایط بهتری خود را مهیای ۴ بازی سخت آینده کنند.

حریف پرسپولیس، ذوب‌آهنی است که هفته پیش استقلال تهران مدعی را در همین ورزشگاه آزادی با دو گل شکست داد؛ آن هم پس از دو شکست متوالی در لیگ. آن برد، تا حدودی ذوب‌آهن را از بحران نتیجه‌گیری در آغاز لیگ دور کرد اما یحیی گل‌محمدی و شاگردانش می‌دانند اگر مقابل پرسپولیس امتیازی از دست بدهند، باز هم شرایطشان سخت خواهد شد؛ هر چند گرفتن یک امتیاز در تهران هم نتیجه خوبی در شرایط معمولی محسوب می‌شود.

بازگشت محسن بنگر به خط دفاع، هادی نوروزی به خط حمله و احتمالا سوشا مکانی به درون دروازه، شرایط پرسپولیس را در خط دفاعی و بخش هجومی بهتر کرده و شانس این تیم را برای رسیدن به موفقیت بیشتر می‌کند.

گل‌محمدی که هفته پیش با پیروزی مقابل استقلال، ذوب‌آهن را از بحران خارج و پرسپولیس را قعرنشین کرد؛ مربی‌ای که خودش پرپسولیسی است و انگیزه بازگشت دوباره به این تیم را دارد، آیا در این هفته پرسپولیس را از بحران خارج می‌کند و یا ذوب‌آهن را با کسب دومین برد متوالی مدعی خواهد کرد؟

در رقابت سرمربی و بازیکن تیم ملی در سال‌های ۲۰۰۰ و خصوصا جام ملت‌های ۲۰۰۴ چین و جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان، حالا شیشه عمر برانکو و پرسپولیس به دست شاگرد خلف این مربی کروات است و هواداران منتظرند ببینند در این بازی زیبا سرخپوشان، سربلند از زمین خارج می‌شوند و یا این مربی جوان پرسپولیسی.

برنامه هفته چهارم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

چهارشنبه - ۲۸ مردادماه ۹۴

* نفت تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۹:۱۵، ورزشگاه تختی تهران

پنجشنبه - ۲۹ مردادماه ۹۴

* گسترش فولاد تبریز - سیاه‌جامگان مشهد، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه اختصاصی گسترش تبریز

* پرسپولیس تهران - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت ۱۹:۱۵، ورزشگاه آزادی تهران

* سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان، ساعت ۱۹:۱۵، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* استقلال خوزستان - سایپا تهران، ساعت ۱۹:۱۵، ورزشگاه غدیر اهواز

جمعه - ۳۰ مردادماه ۹۴

* پدیده مشهد - تراکتورسازی تبریز، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه ثامن مشهد

* راه‌آهن تهران - صبای قم، ساعت ۱۸:۱۵، ورزشگاه شهر قدس

* استقلال اهواز - استقلال تهران، ساعت ۱۹:۱۵، ورزشگاه غدیراهواز

جدول رده‌بندی لیگ در پایان هفته دوم