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۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۰۰

سرهنگ نواب زاده: ۲۱۱ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل جمع آوری شد

سرهنگ نواب زاده: ۲۱۱ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل جمع آوری شد

زابل - ️فرمانده انتظامی زابل از جمع آوری ۲۱۱ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در نتیجه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در یک هفته گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبر نواب زاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقا امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان زابل اجرا شد که در نتیجه اجرای این طرح ۱۷ نفر سارق، ۱۱۸ نفر معتاد متجاهر، ۵ نفر خرده فروش مواد مخدر و ۲۱۱ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل تصریح کرد: همچنین در این طرح تعداد ۲ دستگاه موتور سیکلت ،۲ دستگاه خودروی سرقتی، ۳ کیلو و ۲۰۰ گرم انواع مواد مخدر، ۱۱ قبضه سلاح غیر مجاز کشف و ۲۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، فاقد پلاک و پلاک مخدوش توقیف و روانه پارکینگ شدند.

کد مطلب 6634708

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      کی بشه تو ایران فقط ایرانی ببینیم

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