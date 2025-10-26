سرهنگ نواب زاده: ۲۱۱ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبر نواب زاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقا امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان زابل اجرا شد که در نتیجه اجرای این طرح ۱۷ نفر سارق، ۱۱۸ نفر معتاد متجاهر، ۵ نفر خرده فروش مواد مخدر و ۲۱۱ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل تصریح کرد: همچنین در این طرح تعداد ۲ دستگاه موتور سیکلت ،۲ دستگاه خودروی سرقتی، ۳ کیلو و ۲۰۰ گرم انواع مواد مخدر، ۱۱ قبضه سلاح غیر مجاز کشف و ۲۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، فاقد پلاک و پلاک مخدوش توقیف و روانه پارکینگ شدند.