تالاب شیمبار طعمه حریق شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بلدی بخشدار چلو شهرستان اندیکا عصر امروز چهارم آبان‌ماه در گفتگویی رسانه‌ای از وقوع آتش‌سوزی در بخشی از مراتع و پوشش گیاهی تالاب شیمبار خبر داد و اظهار کرد: از ساعات بعد از ظهر این حادثه شدت گرفته و با توجه به وسعت منطقه، نیروهای محیط زیست، منابع طبیعی و گروه‌های مردمی به محل اعزام شده‌اند تا از گسترش حریق جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه برای تسریع در عملیات اطفای حریق، پیگیری‌ها برای اعزام بالگرد در حال انجام است، افزود: شرایط توپوگرافی کوهستانی و مسیر دشوار دسترسی، کار نیروهای زمینی را با چالش روبه‌رو کرده اما تلاش‌ها به‌صورت هماهنگ ادامه دارد.

بلدی با اشاره به ترکیب پوشش طبیعی منطقه گفت: پوشش عمده در محدوده حدود دو هزار هکتاری تالاب شیمبار شامل درختچه‌های جاز، پده، گز، تمشک، زالزالک و انگور وحشی یاقوتی است؛ این تنوع گیاهی ارزشمند غنای طبیعی این تالاب را نشان می‌دهد و هر گونه خسارت در آن، یک تهدید جدی برای اکوسیستم منطقه به حساب می‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، منطقه حفاظت‌شده شیمبار در شمال شرق خوزستان واقع شده و با وسعت حدود ۵۴ هزار هکتار، از مهم‌ترین زیستگاه‌های جنگلی و مرتعی شهرستان اندیکا به شمار می‌رود. اندیکا دارای سه بخش مرکزی، چلو و آبژدان است و بخش چلو به دلیل ویژگی‌های طبیعی خاص، همواره در معرض خطر آتش‌سوزی‌های فصلی بوده است.

آتش‌سوزی تالاب شیمبار یکی از حساس‌ترین بحران‌های محیط زیستی روزهای اخیر خوزستان است؛ رخدادی که در صورت تأخیر در مهار آن، ممکن است بخشی از باارزش‌ترین پوشش گیاهی شمال شرق استان را از بین ببرد. مسئولان محلی با همکاری مردم و نهادهای ذیربط امیدوارند شعله‌ها هرچه سریع‌تر خاموش شوند تا خسارت‌ها کاهش یاید.