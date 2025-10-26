محمدی:۱۰۹ کیلومتر شبکه انتقال و توزیع آب در ایلام اجرا شد

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار آب شرب سالم و بهداشتی برای همه مشترکان، اظهار داشت: در راستای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و افزایش پایداری شبکه‌های آبرسانی، طی شش‌ماهه نخست سال جاری عملیات گسترده‌ای در زمینه احداث خطوط انتقال جدید، اصلاح شبکه‌های فرسوده و توسعه زیرساخت‌های توزیع آب صورت گرفت.

وی افزود: در این مدت، ۳۷ کیلومتر خط انتقال شامل اصلاح و توسعه شهری و روستایی و همچنین ۷۲ کیلومتر شبکه توزیع در بخش‌های شهری و روستایی اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام ادامه داد: با اجرای این پروژه‌ها، شرایط واگذاری دو هزار و ۲۶۴ اشتراک جدید فراهم شد و شمار مشترکان آب در استان به ۲۵۰ هزار و ۶۵۴ مورد رسید.

محمدی تصریح کرد: هم‌اکنون ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۸.۲۷ درصد جمعیت روستایی تحت پوشش خدمات آبرسانی قرار دارند که این موفقیت حاصل تلاش شبانه‌روزی همکاران شرکت آبفا و همراهی مردم استان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب ایلام با تداوم اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقایی در بخش‌های شهری و روستایی، مسیر تأمین پایدار و مطمئن آب شرب برای همه شهروندان استان را دنبال می‌کند.