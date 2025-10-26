به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال رئال مادرید و بارسلونا از هفته دهم لالیگا اسپانیا از ساعت ۱۸:۴۵ امروز در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار شد که با نتیجه ۲ بر یک به سود میزبان به پایان رسید.

کیلیان امباپه (۲۲) در حالی گل اول این بازی را به ثمر رساند که مهاجم تیم ملی فرانسه در دقیقه ۱۱ توانست تور دروازه شزنی دروازه‌بان بارسا را بلرزاند اما در موقعیت آفساید بود تا آن گل مردود شود.

در ادامه بارسا که اشتباهات خط دفاعی در جاگیری بارها بلای جانش شد تصمیم به بازی رو به جلو گرفت تا آنها روی اشتباه آردا گولر هافبک رئال مادرید صاحب موقعیت شوند. مارکوس رشفورد پس از دریافت توپ در این صحنه از پدری با پاس رو به عقب به فران تورس پایه گذار گل تساوی آبی اناری‌پوشان شد تا بازی در دقیقه ۳۷ به تساوی یک - یک کشیده شود.

رئال با استفاده از جو فوق العاده سانتیاگو برنابئو و سرعت بالای بازیکنان خود در حمل توپ توانست در دقیقه ۴۳ روی نفوذ وینی جونیور و سانتر او کلیان امباپه را روی تیر دوم به تئپ برساند تا ضربه سر این بازیکن مقابل پای بلینگهام قرار بگیرد و او با بغل پای ارام خود گل دوم رئال را به ثمر برساند.

ال‌کلاسیکو در نیمه دوم مطابق انتظار با بازی مالکانه بارسلونا ادامه داشت. این تیم نزدیک به ۷۰ درصد توپ را در اختیار داشت و توانست فشار بازی را در زمین میزبان حفظ کند اما دفاع پر تعداد و چند لایه شاگردان ژابی آلونسو مانع از موقعیت گل دوباره برای بارسا شد. رئالی ها نه تنها به حریف خود موقعیت ندادند بلکه در ضدحمله های سریع خود توانستند خطرآفرین شوند. آنها در دقیقه ۵۰ با استفاده از VAR صاحب پنالتی شدند اما ضربه سهمگین پنالتی را شزنی از امباپه گرفت تا اختلاف همچنان حداقل باقی بماند.

در دقیقه ۶۸ ضد حمله دیگر مادریدی‌ها باعث شد بلینگهام گل دیگری را به ثمر برساند اما در موقعیت آفساید این گل به ثمر رسید تا باز هم گل رئالی ها مردود اعلام شود.

دو تیم در ادامه سعی بر خلق موقعیت های گل بیشتر داشتند اما دفاع مستتحکم مادرید دیگر تن به اشتباه نداد تا سه امتیاز شیرین به کام هواداران مادریدی شیرین شود.