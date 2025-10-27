ابراهیمی پور: اعتماد مردم به نظام سلامت نتیجه ایثار پرستاران است

حسین ابراهیمی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بدنه اصلی ارائه خدمات درمانی کشور، پرستاران هستند و بخش عمده اعتماد عمومی مردم به حوزه سلامت، از عملکرد و رفتار حرفه‌ای آنان ناشی می‌شود.

رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی شهید هاشمی‌نژاد مشهد بیان کرد: اگرچه گروه پزشکی نقش هدایتگر خدمات درمانی را بر عهده دارد، اما ارائه‌کنندگان واقعی این خدمات پرستاران هستند. تجربه بیماران از درمان و رضایت آن‌ها از نظام سلامت، به طور مستقیم از نحوه عملکرد پرستاران ناشی می‌شود و خوشبختانه پرستاران کشور به‌ویژه در بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد این نقش را با شایستگی ایفا کرده‌اند.

وی افزود: ضریب اشغال تخت در بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد بیش از ۹۰ درصد است که نشان‌دهنده حجم بالای کاری پرستاران این مرکز است. این میزان از اشغال تخت، فراتر از حد استاندارد است و فشار کاری زیادی به پرستاران وارد می‌کند. برای حل این چالش یا باید نیروی انسانی افزایش یابد یا ظرفیت تخت‌های بیمارستانی توسعه پیدا کند. با وجود این، پرستاران بیمارستان با فداکاری و احساس مسئولیت بالا، وظایف خود را به بهترین شکل انجام می‌دهند.

ابراهیمی‌پور با اشاره به سختی‌های کار پرستاران در بیمارستان‌های پرتراکم گفت: در بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد بیش از ۵۰ تخت ویژه فعال است و گاهی بیماران نیازمند مراقبت ویژه به دلیل کمبود ظرفیت، در بخش‌های عادی بستری می‌شوند که این امر فشار کاری مضاعفی برای کادر پرستاری ایجاد می‌کند. با این حال، پرستاران این مرکز با روحیه ایثارگرانه، بار اصلی درمان را به دوش می‌کشند.

رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی شهید هاشمی‌نژاد مشهد با بیان اینکه برای کاهش فرسودگی شغلی پرستاران اقدامات حمایتی انجام شده است، تصریح کرد: برای رفاه مادران شاغل در بیمارستان، مهدکودک با استانداردهای بالا راه‌اندازی شده است. همچنین بهبود کیفیت تغذیه پرسنل و پرداخت به‌موقع اضافه‌کار از دیگر برنامه‌های رفاهی این مرکز است.

وی ادامه داد: پرداخت‌های بیمه‌ای به بیمارستان‌ها باید تسریع شود تا امکان تأمین تجهیزات و اقلام ضروری فراهم گردد. همچنین افزایش مبلغ اضافه‌کار و پرداخت به‌موقع کارانه‌ها از جمله مطالبات جدی پرستاران است که امیدواریم در سطح دولت و مجلس مورد توجه قرار گیرد.

ابراهیمی‌پور درباره دستاوردهای اخیر این مرکز گفت: در سال گذشته توسعه‌های گسترده‌ای در خدمات درمانی انجام شده است؛ از جمله راه‌اندازی بخش قلب، آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی و جراحی قلب باز که با آموزش‌های تخصصی پرستاران همراه بوده است. این تحولات باعث شده ارجاع بیماران به سایر مراکز درمانی به حداقل برسد.

رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی شهید هاشمی‌نژاد مشهد با اشاره به وضعیت بحرانی و حجم بالای مراجعات بیماران اظهار کرد: بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد تنها مرکز دانشگاهی شمال مشهد است که به جمعیتی بیش از یک و نیم میلیون نفر خدمات ارائه می‌دهد. با وجود اینکه ضریب اشغال تخت در تمام طول سال بالای ۹۰ درصد است، این مرکز همواره برای شرایط بحرانی مانند کرونا و حوادث غیرمترقبه آماده بوده و توانایی مدیریت وضعیت‌های اضطراری را دارد.

وی خاطرنشان کرد: اعتماد و رضایت مردم از نظام سلامت، نتیجه تلاش و ایثار پرستاران است. این قشر پرتلاش با وجود همه محدودیت‌ها، همواره در خط مقدم خدمت به مردم ایستاده‌اند و شایسته است مسئولان کشور با تقویت حمایت‌های مالی و انسانی، از این سرمایه ارزشمند نظام سلامت حراست کنند.