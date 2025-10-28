به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی جشنواره تئاتر «شهر»، هیئت انتخاب متون بخش «تئاتر صحنه‌ای» هفتمین جشنواره تئاتر «شهر»، متشکل از غزل اسکندرنژاد، عرفان ناظر و عباس جمالی پس از بررسی ۳۲۲ نمایشنامه متقاضی حضور در این بخش، در نهایت ۵۷ اثر به‌صورت قطعی و ۱۰ اثر به‌صورت مشروط را معرفی کردند.

اسامی متون منتخب (بدون اولویت):

۱. نمایشنامه «آجر» نوشته محسن عظیمی / کارگردان: پژمان احمدی

۲. نمایشنامه «آخرین شازده» نوشته علی اصغری / کارگردان: کیانوش عینی

۳. نمایشنامه «آقاخان در حمام سرای آغاباجی سلطنه» نوشته و کارگردان: روح‌الله نوری

۴. نمایشنامه «ارتش میرزا ملکم‌خان…» نوشته سیدمحمد مساوات / کارگردان: میلاد محمدزاده

۵. نمایشنامه «اشتراک شماره ۲۰۶» نوشته و کارگردان: نگین ضیایی

۶. نمایشنامه «امیرکبیر» نوشته مجتبی گلستانی و حسین کلهری / کارگردان: حسین کلهری

۷. نمایشنامه «ایفل» نوشته علی صفری / کارگردان: رها حاجی‌زینل

۸. نمایشنامه «این شهر مال منم هست» نوشته و کارگردان: مسعود محمدی

۹. نمایشنامه «بغلم کن» نوشته فرانک کریمی و مهدی نصیری / کارگردان: مهدی نصیری

۱۰. نمایشنامه «بوف کور» نوشته مهرداد بهراد / کارگردان: محمدرضا حیدری

۱۱. نمایشنامه «به علت ضیق مکان» نوشته مرتضی شاه‌کرم / کارگردان: فراز غلامی

۱۲. نمایشنامه «بیست‌وچهار» نوشته و کارگردان: علی حیدری

۱۳. نمایشنامه «پروازهای بی‌مقصد» نوشته و کارگردان: رضا بهکام

۱۴. نمایشنامه «پرونده ناتمام» نوشته باقر سروش / کارگردان: نسیم اسدپور و محمدهادی عطایی

۱۵. نمایشنامه «پرهایش» نوشته سیدمحمد صاحبی / کارگردان: نیلوفر مهاریان

۱۶. نمایشنامه «تاریخ مردم کوچه و بازار…» نوشته پیام لاریان / کارگردان: سینا نصرالهی

۱۷. نمایشنامه «ترانه‌ای برای آیدا» نوشته حمیدرضا نعیمی / کارگردان: کامران موسی‌آبادی

۱۸. نمایشنامه «تلاقی» نوشته و کارگردان: اصغر گروسی

۱۹. نمایشنامه «تهران تاریخ بیهقی می‌خواند» نوشته و کارگردان: یاسمین عباسی

۲۰. نمایشنامه «تئاتر آزاد» نوشته و کارگردان: سعید جاویدان

۲۱. نمایشنامه «جنبش بازیگر آماتور» نوشته و کارگردان: رامین علیزاده

۲۲. نمایشنامه «جنون یک فاعل» نوشته و کارگردان: شیرین شادی

۲۳. نمایشنامه «چند سال پیش» نوشته کهبد تاراج / کارگردان: مهرداد ضیایی

۲۴. نمایشنامه «حی» نوشته و کارگردان: پانیذ برزعلی

۲۵. نمایشنامه «خاموشان» نوشته سحر حصاری / کارگردان: مرجان آقانوری

۲۶. نمایشنامه «خانه‌ی روبه‌رو» نوشته سیدحسن تدینی / کارگردان: مریم رادپور

۲۷. نمایشنامه «خشم و هیاهو» نوشته مهرداد رایانی‌مخصوص / کارگردان: حامد قدیمی

۲۸. نمایشنامه «دموکراسی در سرداب می‌میرد» نوشته و کارگردان: علیرضا دهقانی

۲۹. نمایشنامه «دورتر از خانه» نوشته مهدی میرباقری / کارگردان: علیرضا مویدی

۳۰. نمایشنامه «رینگ» نوشته شهاب مهربان و وهاب مهربان / کارگردان: پرتو غفاری‌مهر

۳۱. نمایشنامه «ساچمه‌پلو با مربای آلبالو» نوشته معین رواقی / کارگردان: علی سیروسیان

۳۲. نمایشنامه «سپنج، رنج و شکنج» نوشته محمود استادمحمد / کارگردان: محمدحسین ربیعی

۳۳. نمایشنامه «ستاره» نوشته و کارگردان: آروین شاه‌حسینی

۳۴. نمایشنامه «سگک» نوشته کهبد تاراج / کارگردان: مجتبی لاله‌زاری

۳۵. نمایشنامه «سه‌شنبه‌های لعنتی» نوشته محمدمهدی خاتمی / کارگردان: آزاده نظری

۳۶. نمایشنامه «شصتِ مقاوم» نوشته حسین آشوری / کارگردان: مریم جلیلی

۳۷. نمایشنامه «صورت زخمی» نوشته سامان ناصری / کارگردان: پژمان کاشفی

۳۸. نمایشنامه «عالی‌جناب در اندرونی» نوشته و کارگردان: محمدمهدی پریزاد

۳۹. نمایشنامه «عصب‌های ورم‌کرده» نوشته ابوذر جادنگو / کارگردان: حیدر رحیمی

۴۰. نمایشنامه «فراموشخانه» نوشته شیده غفاریان / کارگردان: مهدی محبعلی

۴۱. نمایشنامه «قزل‌حصار» نوشته بهنام سرلک / کارگردان: فرهاد نجفی

۴۲. نمایشنامه «قهوه قجری» نوشته آتیلا پسیانی / کارگردان: امیراَرسلان یزدی

۴۳. نمایشنامه «کاوالو بلوبری» نوشته و کارگردان: امیرحسین توکلی

۴۴. نمایشنامه «کرشن دو» نوشته پویا سعیدی / کارگردان: فرشید روشنی

۴۵. نمایشنامه «کشتارگاه» نوشته و کارگردان: کاوه مهدوی

۴۶. نمایشنامه «کمدی بدنام» نوشته و کارگردان: علی اصغری

۴۷. نمایشنامه «کنتور» نوشته و کارگردان: حسین حیاتی

۴۸. نمایشنامه «گرامر» نوشته و کارگردان: حسین برفی‌نژاد

۴۹. نمایشنامه «ما بچه نداریم» نوشته و کارگردان: حسن حبیب‌زاده

۵۰. نمایشنامه «محاکمه خسروپرویز» نوشته فرهاد نقدعلی / کارگردان: مسعود مهرابی

۵۱. نمایشنامه «مردگان» نوشته و کارگردان: امیرحسین نعیمی

۵۲. نمایشنامه «مرگ فروزنده» نوشته و کارگردان: کیانوش احمدی

۵۳. نمایشنامه «نیمه تاریک ماه» نوشته و کارگردان: مجید ابراهیم‌زاده

۵۴. نمایشنامه «و ما همگی گاز زدیم» نوشته و کارگردان: شادی اصفهانی

۵۵. نمایشنامه «هَردم‌بیل» نوشته فرهاد نقدعلی / کارگردان: مسعود مهرابی

۵۶. نمایشنامه «همای» نوشته و کارگردان: ابراهیم رهگذر

۵۷. نمایشنامه «همه‌چیز می‌گذرد، تو نمی‌گذری» نوشته محمد چرمشیر / کارگردان: احمد خزل‌زاده

اسامی آثار مشروط (بدون اولویت):

۱. نمایشنامه «بیست‌ویک» نوشته و کارگردان: محسن اردشیر

۲. نمایشنامه «تراژدی تاریخ» نوشته و کارگردان: محمد فرهادی

۳. نمایشنامه «چند روایت نامرتب» نوشته کامران شهلایی / کارگردان: سام کبودوند

۴. نمایشنامه «درباره آرزو مشرقی» نوشته کیمیا خلج / کارگردان: سعید حشمتی

۵. نمایشنامه «زیرزمین» نوشته آرش عباسی / کارگردان: جعفر شکرپور

۶. نمایشنامه «کمین ژاله» نوشته حامد مکملی / کارگردان: آرزو علیپور

۷. نمایشنامه «کهکشان» نوشته و کارگردان: فریا امامی

۸. نمایشنامه «مرد مصلوب گاو مرده» نوشته مسعود هاشمی‌نژاد / کارگردان: ایمان میرهاشمی

۹. نمایشنامه «نصف شبی» نوشته کامران شهلایی / کارگردان: شقایق فتحی

۱۰. نمایشنامه «یحتمل» نوشته و کارگردان: حسین امتی

مدیریت بخش «تئاتر صحنه‌ای» در این رویداد برعهده میلاد نیک‌آبادی است.

هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی آذر و دی ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.