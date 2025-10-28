به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی جشنواره تئاتر «شهر»، هیئت انتخاب متون بخش «تئاتر صحنهای» هفتمین جشنواره تئاتر «شهر»، متشکل از غزل اسکندرنژاد، عرفان ناظر و عباس جمالی پس از بررسی ۳۲۲ نمایشنامه متقاضی حضور در این بخش، در نهایت ۵۷ اثر بهصورت قطعی و ۱۰ اثر بهصورت مشروط را معرفی کردند.
اسامی متون منتخب (بدون اولویت):
۱. نمایشنامه «آجر» نوشته محسن عظیمی / کارگردان: پژمان احمدی
۲. نمایشنامه «آخرین شازده» نوشته علی اصغری / کارگردان: کیانوش عینی
۳. نمایشنامه «آقاخان در حمام سرای آغاباجی سلطنه» نوشته و کارگردان: روحالله نوری
۴. نمایشنامه «ارتش میرزا ملکمخان…» نوشته سیدمحمد مساوات / کارگردان: میلاد محمدزاده
۵. نمایشنامه «اشتراک شماره ۲۰۶» نوشته و کارگردان: نگین ضیایی
۶. نمایشنامه «امیرکبیر» نوشته مجتبی گلستانی و حسین کلهری / کارگردان: حسین کلهری
۷. نمایشنامه «ایفل» نوشته علی صفری / کارگردان: رها حاجیزینل
۸. نمایشنامه «این شهر مال منم هست» نوشته و کارگردان: مسعود محمدی
۹. نمایشنامه «بغلم کن» نوشته فرانک کریمی و مهدی نصیری / کارگردان: مهدی نصیری
۱۰. نمایشنامه «بوف کور» نوشته مهرداد بهراد / کارگردان: محمدرضا حیدری
۱۱. نمایشنامه «به علت ضیق مکان» نوشته مرتضی شاهکرم / کارگردان: فراز غلامی
۱۲. نمایشنامه «بیستوچهار» نوشته و کارگردان: علی حیدری
۱۳. نمایشنامه «پروازهای بیمقصد» نوشته و کارگردان: رضا بهکام
۱۴. نمایشنامه «پرونده ناتمام» نوشته باقر سروش / کارگردان: نسیم اسدپور و محمدهادی عطایی
۱۵. نمایشنامه «پرهایش» نوشته سیدمحمد صاحبی / کارگردان: نیلوفر مهاریان
۱۶. نمایشنامه «تاریخ مردم کوچه و بازار…» نوشته پیام لاریان / کارگردان: سینا نصرالهی
۱۷. نمایشنامه «ترانهای برای آیدا» نوشته حمیدرضا نعیمی / کارگردان: کامران موسیآبادی
۱۸. نمایشنامه «تلاقی» نوشته و کارگردان: اصغر گروسی
۱۹. نمایشنامه «تهران تاریخ بیهقی میخواند» نوشته و کارگردان: یاسمین عباسی
۲۰. نمایشنامه «تئاتر آزاد» نوشته و کارگردان: سعید جاویدان
۲۱. نمایشنامه «جنبش بازیگر آماتور» نوشته و کارگردان: رامین علیزاده
۲۲. نمایشنامه «جنون یک فاعل» نوشته و کارگردان: شیرین شادی
۲۳. نمایشنامه «چند سال پیش» نوشته کهبد تاراج / کارگردان: مهرداد ضیایی
۲۴. نمایشنامه «حی» نوشته و کارگردان: پانیذ برزعلی
۲۵. نمایشنامه «خاموشان» نوشته سحر حصاری / کارگردان: مرجان آقانوری
۲۶. نمایشنامه «خانهی روبهرو» نوشته سیدحسن تدینی / کارگردان: مریم رادپور
۲۷. نمایشنامه «خشم و هیاهو» نوشته مهرداد رایانیمخصوص / کارگردان: حامد قدیمی
۲۸. نمایشنامه «دموکراسی در سرداب میمیرد» نوشته و کارگردان: علیرضا دهقانی
۲۹. نمایشنامه «دورتر از خانه» نوشته مهدی میرباقری / کارگردان: علیرضا مویدی
۳۰. نمایشنامه «رینگ» نوشته شهاب مهربان و وهاب مهربان / کارگردان: پرتو غفاریمهر
۳۱. نمایشنامه «ساچمهپلو با مربای آلبالو» نوشته معین رواقی / کارگردان: علی سیروسیان
۳۲. نمایشنامه «سپنج، رنج و شکنج» نوشته محمود استادمحمد / کارگردان: محمدحسین ربیعی
۳۳. نمایشنامه «ستاره» نوشته و کارگردان: آروین شاهحسینی
۳۴. نمایشنامه «سگک» نوشته کهبد تاراج / کارگردان: مجتبی لالهزاری
۳۵. نمایشنامه «سهشنبههای لعنتی» نوشته محمدمهدی خاتمی / کارگردان: آزاده نظری
۳۶. نمایشنامه «شصتِ مقاوم» نوشته حسین آشوری / کارگردان: مریم جلیلی
۳۷. نمایشنامه «صورت زخمی» نوشته سامان ناصری / کارگردان: پژمان کاشفی
۳۸. نمایشنامه «عالیجناب در اندرونی» نوشته و کارگردان: محمدمهدی پریزاد
۳۹. نمایشنامه «عصبهای ورمکرده» نوشته ابوذر جادنگو / کارگردان: حیدر رحیمی
۴۰. نمایشنامه «فراموشخانه» نوشته شیده غفاریان / کارگردان: مهدی محبعلی
۴۱. نمایشنامه «قزلحصار» نوشته بهنام سرلک / کارگردان: فرهاد نجفی
۴۲. نمایشنامه «قهوه قجری» نوشته آتیلا پسیانی / کارگردان: امیراَرسلان یزدی
۴۳. نمایشنامه «کاوالو بلوبری» نوشته و کارگردان: امیرحسین توکلی
۴۴. نمایشنامه «کرشن دو» نوشته پویا سعیدی / کارگردان: فرشید روشنی
۴۵. نمایشنامه «کشتارگاه» نوشته و کارگردان: کاوه مهدوی
۴۶. نمایشنامه «کمدی بدنام» نوشته و کارگردان: علی اصغری
۴۷. نمایشنامه «کنتور» نوشته و کارگردان: حسین حیاتی
۴۸. نمایشنامه «گرامر» نوشته و کارگردان: حسین برفینژاد
۴۹. نمایشنامه «ما بچه نداریم» نوشته و کارگردان: حسن حبیبزاده
۵۰. نمایشنامه «محاکمه خسروپرویز» نوشته فرهاد نقدعلی / کارگردان: مسعود مهرابی
۵۱. نمایشنامه «مردگان» نوشته و کارگردان: امیرحسین نعیمی
۵۲. نمایشنامه «مرگ فروزنده» نوشته و کارگردان: کیانوش احمدی
۵۳. نمایشنامه «نیمه تاریک ماه» نوشته و کارگردان: مجید ابراهیمزاده
۵۴. نمایشنامه «و ما همگی گاز زدیم» نوشته و کارگردان: شادی اصفهانی
۵۵. نمایشنامه «هَردمبیل» نوشته فرهاد نقدعلی / کارگردان: مسعود مهرابی
۵۶. نمایشنامه «همای» نوشته و کارگردان: ابراهیم رهگذر
۵۷. نمایشنامه «همهچیز میگذرد، تو نمیگذری» نوشته محمد چرمشیر / کارگردان: احمد خزلزاده
اسامی آثار مشروط (بدون اولویت):
۱. نمایشنامه «بیستویک» نوشته و کارگردان: محسن اردشیر
۲. نمایشنامه «تراژدی تاریخ» نوشته و کارگردان: محمد فرهادی
۳. نمایشنامه «چند روایت نامرتب» نوشته کامران شهلایی / کارگردان: سام کبودوند
۴. نمایشنامه «درباره آرزو مشرقی» نوشته کیمیا خلج / کارگردان: سعید حشمتی
۵. نمایشنامه «زیرزمین» نوشته آرش عباسی / کارگردان: جعفر شکرپور
۶. نمایشنامه «کمین ژاله» نوشته حامد مکملی / کارگردان: آرزو علیپور
۷. نمایشنامه «کهکشان» نوشته و کارگردان: فریا امامی
۸. نمایشنامه «مرد مصلوب گاو مرده» نوشته مسعود هاشمینژاد / کارگردان: ایمان میرهاشمی
۹. نمایشنامه «نصف شبی» نوشته کامران شهلایی / کارگردان: شقایق فتحی
۱۰. نمایشنامه «یحتمل» نوشته و کارگردان: حسین امتی
مدیریت بخش «تئاتر صحنهای» در این رویداد برعهده میلاد نیکآبادی است.
هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی آذر و دی ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.
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