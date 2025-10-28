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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

اعلام نتایج بررسی متون بخش تئاتر صحنه‌ای جشنواره تئاتر «شهر»

اعلام نتایج بررسی متون بخش تئاتر صحنه‌ای جشنواره تئاتر «شهر»

نتایج بررسی متون بخش تئاتر صحنه‌ای هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی جشنواره تئاتر «شهر»، هیئت انتخاب متون بخش «تئاتر صحنه‌ای» هفتمین جشنواره تئاتر «شهر»، متشکل از غزل اسکندرنژاد، عرفان ناظر و عباس جمالی پس از بررسی ۳۲۲ نمایشنامه متقاضی حضور در این بخش، در نهایت ۵۷ اثر به‌صورت قطعی و ۱۰ اثر به‌صورت مشروط را معرفی کردند.

اسامی متون منتخب (بدون اولویت):

۱. نمایشنامه «آجر» نوشته محسن عظیمی / کارگردان: پژمان احمدی

۲. نمایشنامه «آخرین شازده» نوشته علی اصغری / کارگردان: کیانوش عینی

۳. نمایشنامه «آقاخان در حمام سرای آغاباجی سلطنه» نوشته و کارگردان: روح‌الله نوری

۴. نمایشنامه «ارتش میرزا ملکم‌خان…» نوشته سیدمحمد مساوات / کارگردان: میلاد محمدزاده

۵. نمایشنامه «اشتراک شماره ۲۰۶» نوشته و کارگردان: نگین ضیایی

۶. نمایشنامه «امیرکبیر» نوشته مجتبی گلستانی و حسین کلهری / کارگردان: حسین کلهری

۷. نمایشنامه «ایفل» نوشته علی صفری / کارگردان: رها حاجی‌زینل

۸. نمایشنامه «این شهر مال منم هست» نوشته و کارگردان: مسعود محمدی

۹. نمایشنامه «بغلم کن» نوشته فرانک کریمی و مهدی نصیری / کارگردان: مهدی نصیری

۱۰. نمایشنامه «بوف کور» نوشته مهرداد بهراد / کارگردان: محمدرضا حیدری

۱۱. نمایشنامه «به علت ضیق مکان» نوشته مرتضی شاه‌کرم / کارگردان: فراز غلامی

۱۲. نمایشنامه «بیست‌وچهار» نوشته و کارگردان: علی حیدری

۱۳. نمایشنامه «پروازهای بی‌مقصد» نوشته و کارگردان: رضا بهکام

۱۴. نمایشنامه «پرونده ناتمام» نوشته باقر سروش / کارگردان: نسیم اسدپور و محمدهادی عطایی

۱۵. نمایشنامه «پرهایش» نوشته سیدمحمد صاحبی / کارگردان: نیلوفر مهاریان

۱۶. نمایشنامه «تاریخ مردم کوچه و بازار…» نوشته پیام لاریان / کارگردان: سینا نصرالهی

۱۷. نمایشنامه «ترانه‌ای برای آیدا» نوشته حمیدرضا نعیمی / کارگردان: کامران موسی‌آبادی

۱۸. نمایشنامه «تلاقی» نوشته و کارگردان: اصغر گروسی

۱۹. نمایشنامه «تهران تاریخ بیهقی می‌خواند» نوشته و کارگردان: یاسمین عباسی

۲۰. نمایشنامه «تئاتر آزاد» نوشته و کارگردان: سعید جاویدان

۲۱. نمایشنامه «جنبش بازیگر آماتور» نوشته و کارگردان: رامین علیزاده

۲۲. نمایشنامه «جنون یک فاعل» نوشته و کارگردان: شیرین شادی

۲۳. نمایشنامه «چند سال پیش» نوشته کهبد تاراج / کارگردان: مهرداد ضیایی

۲۴. نمایشنامه «حی» نوشته و کارگردان: پانیذ برزعلی

۲۵. نمایشنامه «خاموشان» نوشته سحر حصاری / کارگردان: مرجان آقانوری

۲۶. نمایشنامه «خانه‌ی روبه‌رو» نوشته سیدحسن تدینی / کارگردان: مریم رادپور

۲۷. نمایشنامه «خشم و هیاهو» نوشته مهرداد رایانی‌مخصوص / کارگردان: حامد قدیمی

۲۸. نمایشنامه «دموکراسی در سرداب می‌میرد» نوشته و کارگردان: علیرضا دهقانی

۲۹. نمایشنامه «دورتر از خانه» نوشته مهدی میرباقری / کارگردان: علیرضا مویدی

۳۰. نمایشنامه «رینگ» نوشته شهاب مهربان و وهاب مهربان / کارگردان: پرتو غفاری‌مهر

۳۱. نمایشنامه «ساچمه‌پلو با مربای آلبالو» نوشته معین رواقی / کارگردان: علی سیروسیان

۳۲. نمایشنامه «سپنج، رنج و شکنج» نوشته محمود استادمحمد / کارگردان: محمدحسین ربیعی

۳۳. نمایشنامه «ستاره» نوشته و کارگردان: آروین شاه‌حسینی

۳۴. نمایشنامه «سگک» نوشته کهبد تاراج / کارگردان: مجتبی لاله‌زاری

۳۵. نمایشنامه «سه‌شنبه‌های لعنتی» نوشته محمدمهدی خاتمی / کارگردان: آزاده نظری

۳۶. نمایشنامه «شصتِ مقاوم» نوشته حسین آشوری / کارگردان: مریم جلیلی

۳۷. نمایشنامه «صورت زخمی» نوشته سامان ناصری / کارگردان: پژمان کاشفی

۳۸. نمایشنامه «عالی‌جناب در اندرونی» نوشته و کارگردان: محمدمهدی پریزاد

۳۹. نمایشنامه «عصب‌های ورم‌کرده» نوشته ابوذر جادنگو / کارگردان: حیدر رحیمی

۴۰. نمایشنامه «فراموشخانه» نوشته شیده غفاریان / کارگردان: مهدی محبعلی

۴۱. نمایشنامه «قزل‌حصار» نوشته بهنام سرلک / کارگردان: فرهاد نجفی

۴۲. نمایشنامه «قهوه قجری» نوشته آتیلا پسیانی / کارگردان: امیراَرسلان یزدی

۴۳. نمایشنامه «کاوالو بلوبری» نوشته و کارگردان: امیرحسین توکلی

۴۴. نمایشنامه «کرشن دو» نوشته پویا سعیدی / کارگردان: فرشید روشنی

۴۵. نمایشنامه «کشتارگاه» نوشته و کارگردان: کاوه مهدوی

۴۶. نمایشنامه «کمدی بدنام» نوشته و کارگردان: علی اصغری

۴۷. نمایشنامه «کنتور» نوشته و کارگردان: حسین حیاتی

۴۸. نمایشنامه «گرامر» نوشته و کارگردان: حسین برفی‌نژاد

۴۹. نمایشنامه «ما بچه نداریم» نوشته و کارگردان: حسن حبیب‌زاده

۵۰. نمایشنامه «محاکمه خسروپرویز» نوشته فرهاد نقدعلی / کارگردان: مسعود مهرابی

۵۱. نمایشنامه «مردگان» نوشته و کارگردان: امیرحسین نعیمی

۵۲. نمایشنامه «مرگ فروزنده» نوشته و کارگردان: کیانوش احمدی

۵۳. نمایشنامه «نیمه تاریک ماه» نوشته و کارگردان: مجید ابراهیم‌زاده

۵۴. نمایشنامه «و ما همگی گاز زدیم» نوشته و کارگردان: شادی اصفهانی

۵۵. نمایشنامه «هَردم‌بیل» نوشته فرهاد نقدعلی / کارگردان: مسعود مهرابی

۵۶. نمایشنامه «همای» نوشته و کارگردان: ابراهیم رهگذر

۵۷. نمایشنامه «همه‌چیز می‌گذرد، تو نمی‌گذری» نوشته محمد چرمشیر / کارگردان: احمد خزل‌زاده

اسامی آثار مشروط (بدون اولویت):

۱. نمایشنامه «بیست‌ویک» نوشته و کارگردان: محسن اردشیر

۲. نمایشنامه «تراژدی تاریخ» نوشته و کارگردان: محمد فرهادی

۳. نمایشنامه «چند روایت نامرتب» نوشته کامران شهلایی / کارگردان: سام کبودوند

۴. نمایشنامه «درباره آرزو مشرقی» نوشته کیمیا خلج / کارگردان: سعید حشمتی

۵. نمایشنامه «زیرزمین» نوشته آرش عباسی / کارگردان: جعفر شکرپور

۶. نمایشنامه «کمین ژاله» نوشته حامد مکملی / کارگردان: آرزو علیپور

۷. نمایشنامه «کهکشان» نوشته و کارگردان: فریا امامی

۸. نمایشنامه «مرد مصلوب گاو مرده» نوشته مسعود هاشمی‌نژاد / کارگردان: ایمان میرهاشمی

۹. نمایشنامه «نصف شبی» نوشته کامران شهلایی / کارگردان: شقایق فتحی

۱۰. نمایشنامه «یحتمل» نوشته و کارگردان: حسین امتی

مدیریت بخش «تئاتر صحنه‌ای» در این رویداد برعهده میلاد نیک‌آبادی است.

هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی آذر و دی ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6637250

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