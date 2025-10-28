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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

ملک زاده:عضو کانون اردبیل در جشنواره ملی شعر کودک رتبه برتر را کسب کرد

ملک زاده:عضو کانون اردبیل در جشنواره ملی شعر کودک رتبه برتر را کسب کرد

اردبیل-مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اردبیل گفت:عضو کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان اردبیل در پنجمین جشنواره ملی شعر کودک ایران در شاهین شهر اصفهان، رتبه برتر را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ملیحه ملک‌زاده فرد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پنجمین جشنواره ملی شعر کودک ایران با حضور جمعی از شاعران برجسته و فعالان حوزه کودک و نوجوان در شاهین‌شهر استان اصفهان برگزار شد و آثار شرکت‌کنندگان توسط استادان جعفر ابراهیمی، احمد میرزاده، کمال شفیعی و اکرم‌السادات هاشمی داوری شد.

وی افزود: در این جشنواره، فاطمه حسین‌پور عضو مرکز فرهنگی هنری شماره پنج کانون اردبیل با شعر خود با موضوع مام وطن موفق به کسب عنوان برگزیده و دریافت تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه شد که این موفقیت، نشان از استعداد و تلاش ارزشمند اعضای ادبی کانون اردبیل دارد.

مدیرکل کانون استان خاطرنشان کرد: این عضو توانمند از سال ۱۳۹۶ نخست با حضور در کارگاه‌های نوشتن خلاق و سپس شعرسرایی با مربیگری پری‌ناز ستونه، مربی آفرینش‌های ادبی مراکز کانون اردبیل، فعالیت ادبی خود را ادامه داد و در سال گذشته نیز به عضویت باشگاه ملی «قاف» در حوزه شعر درآمده است.

ملک‌زاده‌فرد با تأکید بر اهمیت حمایت از شاعران کودک و نوجوان بیان کرد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی زمینه‌ساز شناسایی استعدادهای ادبی، ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت شعر کودک و نوجوان در کشور است و کانون استان اردبیل با برگزاری مستمر کارگاه‌های تخصصی و تشکیل انجمن‌های شعر و داستان، همواره از حضور و رشد اعضای خلاق و مستعد در این عرصه حمایت کرده است.

کد مطلب 6637258

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