ملک زاده:عضو کانون اردبیل در جشنواره ملی شعر کودک رتبه برتر را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ملیحه ملک‌زاده فرد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پنجمین جشنواره ملی شعر کودک ایران با حضور جمعی از شاعران برجسته و فعالان حوزه کودک و نوجوان در شاهین‌شهر استان اصفهان برگزار شد و آثار شرکت‌کنندگان توسط استادان جعفر ابراهیمی، احمد میرزاده، کمال شفیعی و اکرم‌السادات هاشمی داوری شد.

وی افزود: در این جشنواره، فاطمه حسین‌پور عضو مرکز فرهنگی هنری شماره پنج کانون اردبیل با شعر خود با موضوع مام وطن موفق به کسب عنوان برگزیده و دریافت تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه شد که این موفقیت، نشان از استعداد و تلاش ارزشمند اعضای ادبی کانون اردبیل دارد.

مدیرکل کانون استان خاطرنشان کرد: این عضو توانمند از سال ۱۳۹۶ نخست با حضور در کارگاه‌های نوشتن خلاق و سپس شعرسرایی با مربیگری پری‌ناز ستونه، مربی آفرینش‌های ادبی مراکز کانون اردبیل، فعالیت ادبی خود را ادامه داد و در سال گذشته نیز به عضویت باشگاه ملی «قاف» در حوزه شعر درآمده است.

ملک‌زاده‌فرد با تأکید بر اهمیت حمایت از شاعران کودک و نوجوان بیان کرد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی زمینه‌ساز شناسایی استعدادهای ادبی، ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت شعر کودک و نوجوان در کشور است و کانون استان اردبیل با برگزاری مستمر کارگاه‌های تخصصی و تشکیل انجمن‌های شعر و داستان، همواره از حضور و رشد اعضای خلاق و مستعد در این عرصه حمایت کرده است.