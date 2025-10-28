رسولی:حضرت زینب (س) یک الگوی تمام عیار صبر و رسالت فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسام رسولی ظهر سه شنبه در مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاد دانشگاهی اردبیل اظهار کرد: ضمن تبریک میلاد با سعادت بانوی اسوه صبر و شجاعت، حضرت زینب (س) تصریح کرد حضرت زینب الگوی تمام عیار صبر و رسالت فرهنگی و الگو معنوی و مذهبی برای بشریت است.

وی افزود: ولادت حضرت زینب (س) فقط تولد یک انسان معمولی نیست بلکه تولد فردی است که با آن علم الهی، شجاعت و فضائل اخلاقی نه تنها زینت پدر، اهل بیت (ع) بلکه زینت تاریخ بشریت شد.

رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل از حضرت زینب (س) به عنوان اولین تبیین کننده جهاد یاد کرد و ادامه داد: ایشان با جهاد تبیین توانست رسالت فرهنگی نهضت کربلا و عاشورا را به نحو احسن انجام دهد.

وی تاکید کرد: انسان‌ها با مراقبت از یکدیگر توانستند تمدن را رقم بزنند و در مراقبت و حیات دوباره بخشیدن نیز اولین کلمه‌ای که در ذهن انسان متبلور می‌شود پرستاران هستند.

رسولی خطاب به پرستاران این مرکز گفت: مسیر شما مسیر آسانی نیست عیلرغم سختی‌های مسیر شما همچنان در مراقبت و پرستاری عطوفت را در پیش گرفته‌اید که هر انسانی این توانایی را ندارد.

وی بیان کرد: انجام خدمت فراتر از وظیفه همان چیزی است که ما به عنوان فرهنگ جهادی از آن یاد می‌کنیم و پرستاران این مرکز مصداق بارز از این فرهنگ جهادی هستند و در رضایتمندی مراجعان این مرکز نقش اساسی دارند.

در ادامه این مراسم مهران محمدی مدیر مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاد دانشگاهی استان اردبیل نیز گفت: روز پرستار فرصتی است برای بیان سپاس از کسانی که شبانه روز مراقب سلامت جامعه هستند.

وی اظهار امیدواری کرد: در آینده با همکاری جهادگران این مرکز شاهد توسعه و پیشرفت خدمات مرکز باشیم.