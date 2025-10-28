شکور: ۲۵ هزار نفر در هرمزگان معتکف خواهند شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام صادق شکور پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای راهبری اعتکاف هرمزگان با اشاره به آمار سال گذشته اعتکاف در استان هرمزگان گفت: در سال گذشته حدود ۱۹ هزار نفر در ۱۷۴ مسجد استان در مراسم اعتکاف شرکت کردند که از این تعداد، ۹۵ مسجد ویژه خواهران و ۷۹ مسجد ویژه برادران بود.
وی افزود: آمار نوجوانان معتکف در سال گذشته بهصورت چشمگیری افزایش داشت و بیش از ۱۰ هزار و ۳۴۱ نوجوان در مساجد حضور یافتند. این آمار بهصورت دقیق و میدانی از تمامی مساجد استان جمعآوری شده است.
مسئول ستاد مردمی اعتکاف هرمزگان ۱۴۰۳ با اشاره به برگزاری کارگاه اعتکاف ایدهآل در سال گذشته اظهار کرد: این کارگاه با حضور اساتیدی از مشهد و تهران برگزار شد و سبب ارتقای محتوایی و کیفی برنامههای اعتکاف نسبت به سالهای قبل شد.
وی ادامه داد: آمار معتکفان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن حدود پنج هزار نفر افزایش داشت که بخشی از آن به بهبود شرایط پس از دوران کرونا بازمیگردد. با توجه به روند فعلی، پیشبینی میشود در سال جاری تعداد معتکفان استان به بیش از ۲۵ هزار نفر برسد.
شکور با بیان اینکه رشد حضور نوجوانان هم فرصت است و هم تهدید، تصریح کرد: استقبال گسترده نوجوانان از برنامههای اعتکاف نشاندهنده علاقه نسل جوان به معنویت است و لازم است برای این قشر برنامهریزی ویژهای صورت گیرد. در عین حال اگر محتوا و برنامهها متناسب با نیاز آنان نباشد، ممکن است این فرصت ارزشمند به چالش تبدیل شود.
وی یکی از مشکلات سال گذشته را کمبود فضا در مساجد عنوان کرد و گفت: به دلیل استقبال گسترده، بسیاری از مساجد ظرفیت پذیرش نداشتند و در نتیجه جمعیت معتکفان میتوانست از ۲۰ هزار نفر نیز فراتر رود اما محدودیت فضا مانع شد.
شکور در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به کیفیت محتوایی اعتکاف گفت: باید دورهها و کارگاههایی برای متولیان، خادمان و فعالان عرصه اعتکاف برگزار شود تا بتوانیم الگوی اعتکاف ایدهآل و قرآنی را در سطح استان پیاده کنیم. شکور ابراز امیدواری کرد که تلاشهای انجامشده مورد رضایت خداوند و اهلبیت (ع) قرار گیرد.
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