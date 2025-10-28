به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی عصر سه شنبه در دیدار با مدیر مرکز راهبری جذب حوزه‌های علمیه کشور و اعضای کمیته جذب و پذیرش حوزه‌های علمیه استان، با اشاره به آشنایی اندک مردم با جایگاه علم حوزوی و نقش علما در زندگی فردی و اجتماعی، گفت: رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه ملی، برای اطلاع‌رسانی و برنامه‌سازی تلاش کنند.

وی همچنین بر لزوم فراگیری معارف دینی و انتقال آن به اقشار مختلف مردم در سراسر استان تأکید کرد و افزود: در کنار ظرفیت رسانه‌ای، حضور میدانی، تعامل چهره به چهره با مردم و بهره‌گیری از توان ائمه جمعه از دیگر راهکارهای مؤثر برای معرفی جایگاه حوزه‌های علمیه و علمای دینی است.

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری کمیته جذب و پذیرش حوزه علمیه گیلان با دستگاه‌های اجرایی استان، از جمله صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، با هدف جذب جوانان در سال آینده، میان حوزه علمیه استان و نهادهای ذی‌ربط منعقد شد.