۱۶ متقاضی سایت ۲۰۵ هکتاری سمنان وارد مرحله ساخت واحدهای مسکونی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی صبح چهارشنبه در بازدید از سایت ۲۰۵ هکتاری مسکن سمنان به پیشرفت خوب عملیات اجرایی کار اشاره کرد و افزود: این مجموعه شامل دو ضلع غربی و شرقی است.

وی با اشاره به اینکه این اراضی ۲۰۵ هکتاری سال ۱۴۰۲ توانست مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را کسب کند، توضیح داد: این سایت پذیرای ۹ هزار واحد مسکونی و جمعیت پذیری ۳۰ هزار نفر به محدوده شهری سمنان است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان با اشاره به اینکه ضلع غربی ۹۱ هکتار وسعت دارد، ادامه داد: عملیات آماده سازی شامل خاک برداری خیابان ها و معابر اصلی با حجم ۱۶۷ هزار متر مکعب و اجرای شبکه برق و تیر گذاری انجام گرفته است.

طباطبایی وسعت ضلع شرقی سایت را ۱۱۴ هکتار برشمرد و اظهار کرد: عملیات خاکبرداری و نخاله برداری ۳۳۷ هزار متر مکعب شامل ۲۰ خیابان در ضلع شرقی انجام شده است.

وی از آغاز عملیات ساختمانی متقاضیان در این سایت خبر داد و افزود: تاکنون ۱۶ متقاضی در قالب گروه های چهار نفره وارد مرحله ساخت واحدهای مسکونی خود شدند.