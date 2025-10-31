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۹ آبان ۱۴۰۴، ۸:۳۵

بررسی چالش های توسعه غربی از منظر فلسفه سیاسی اسلامی

بررسی چالش های توسعه غربی از منظر فلسفه سیاسی اسلامی

کرسی ترویجی با عنوان «چالش‌های توسعه غربی از منظر فلسفه سیاسی اسلامی» روز چهارشنبه هفتم آبان‌ماه ۱۴۰۴ به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه فلسفه سیاسی مرکز دائرة‌المعارف علوم عقلی اسلامی وابسته به مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاری دبیرخانه کرسی‌ها، نشست علمی ترویجی با موضوع «چالش‌های توسعه غربی از منظر فلسفه سیاسی اسلامی» را برگزار می‌کند.

در این نشست، مجتبی جاذبی به‌عنوان سخنران اصلی دیدگاه‌های خود را درباره مبانی و پیامدهای نظریه توسعه غربی و نقد آن از منظر فلسفه سیاسی اسلامی تبیین خواهد کرد. همچنین مرتضی یوسفی‌راد به‌عنوان ناقد علمی، به بررسی و نقد محورهای مطرح‌شده در ارائه خواهد پرداخت.

مدیریت علمی این کرسی برعهده حجت‌الاسلام رسول حکمی است. نشست یادشده روز چهارشنبه هفتم آبان‌ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۰ صبح در سالن اندیشه، طبقه منفی دو مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند این نشست را به صورت مجازی از طریق https://iki.ac.ir/live مشاهده کنند.

کد مطلب 6638091
فاطمه علی آبادی

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