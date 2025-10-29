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۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۳۹

کشف بیش از ۳۲ کیلوگرم شیشه در ساوجبلاغ

کشف بیش از ۳۲ کیلوگرم شیشه در ساوجبلاغ

ساوجبلاغ – فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ از کشف بیش از ۳۲ کیلوگرم ماده مخدر شیشه و دستگیری دو سوداگر مرگ در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی اظهار در این رابطه، داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر ساوجبلاغ در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، از فعالیت دو نفر در زمینه توزیع ماده مخدر «شیشه» در سطح شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: پس از انجام رصدهای دقیق میدانی و هماهنگی با مرجع قضائی، مأموران در یک عملیات ضربتی به محل اختفای متهمان اعزام و در بازرسی از منزل آنان، ۳۲ کیلو و ۳۰۰ گرم ماده مخدر شیشه را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی ساوجبلاغ با بیان اینکه در این عملیات دو نفر دستگیر و دو دستگاه خودرو نیز توقیف شد، گفت: پرونده متهمان پس از تکمیل، به همراه مواد مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع شد.

سرهنگ موسوی در پایان با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با سوداگران مرگ، خاطرنشان کرد: پلیس ساوجبلاغ همواره آماده دریافت گزارش‌های مردمی در زمینه فعالیت‌های مجرمانه است و شهروندان می‌توانند هرگونه مورد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6638618

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