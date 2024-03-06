دستگیری سارقان احشام در اردل

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق رضایی اظهار کرد: در پی وقوع سرقت احشام در سطح حوزه، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی در ادامه بیان داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان با انجام اقدامات فنی و تخصصی دو نفر سارق را در بخش میانکوه شهرستان اردل شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی طی یک عملیات موفق پلیسی ایشان را دستگیر کردند.

سرهنگ رضایی افزود: متهمین دستگیر شده در بازجویی‌های پلیسی به ۶ فقره سرقت احشام اعتراف نمودند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردل در پایان ضمن اعلام اینکه متهمین با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند و از شهروندان خواست، در جهت پیشگیری از سرقت به توصیه و هشدارهای پلیسی توجه داشته و در صورت اطلاع از هر گونه سرقت و یا ترددهای افراد مشکوک و ناشناس مراتب را سریعاً با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع‌رسانی کنند.

