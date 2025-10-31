به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک شامگاه پنجشنبه در نشست با جمعی از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع استان البرز که در سالن جلسات شهدای دولت استانداری برگزار شد، با اشاره به موضوع مهم تأمین انرژی در بخش صنعت، اظهار داشت: بنا بر تأکیدات مکرر رئیسجمهور، برق تولید نباید تحت هیچ شرایطی قطع شود، چرا که تولید، موتور محرکه اقتصاد کشور است.
وی با اشاره به رشد صنایع نوین و فناوریهای هوش مصنوعی در تولید افزود: در جهان سهم ارزش افزوده صنایع هایتک بین ۷ تا ۱۴ درصد است، اما در ایران این سهم تنها حدود یک درصد است که باید برای ارتقای آن برنامهریزی جدی صورت گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه استان البرز در مسیر عبور ۱۴ استان کشور قرار دارد، گفت: یکی از عوامل مؤثر در گرانی کالاها، هزینه بالای حملونقل است و البرز با توجه به موقعیت جغرافیایی خود میتواند در این بخش صرفهجویی قابل توجهی برای کشور ایجاد کند.
اتابک درباره تفویض اختیار به استانداران نیز خاطرنشان کرد: رئیسجمهور با این رویکرد موافق است و پس از طی مراحل اجرایی، این تفویض بهزودی عملیاتی خواهد شد.
وی در خصوص تأمین گاز صنایع، گفت: تا دیماه امسال با ناترازی گاز مواجه نخواهیم بود و برای دوره پس از آن نیز برنامهریزی لازم در دست انجام است.
وزیر صمت با اشاره به ظرفیتهای معدنی البرز عنوان کرد: مزیت این استان در معادن شن و ماسه نیست، بلکه در انجام اکتشافات تفصیلی است که میتواند ارزش افزوده واقعی برای استان ایجاد کند؛ وزارت صمت نیز آمادگی دارد از این مسیر حمایت کند.
اتابک در ادامه درباره نظام قیمتگذاری تصریح کرد: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در موضوع قیمتگذاری دارو و نان دخالتی ندارد.
وی افزود: تسهیلات ویژهای برای حمایت از صنایع خرد و بزرگ در نظر گرفته شده و صاحبان صنایع میتوانند از طریق ادارات کل صمت در استانها برای دریافت آن اقدام کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت استانداردها در ایجاد شهرکهای صنعتی گفت: لکههای صنعتی برای ارتقا و الحاق به شهرکها باید مختصات و الزامات مشخصی را رعایت کنند؛ در صورت رفع نواقص، این موارد اعلام و تبدیل وضعیت خواهند شد.
کرج – وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر لزوم پایداری انرژی در بخش تولید گفت: طبق تأکید رئیسجمهور، برق واحدهای تولیدی نباید قطع شود، چرا که تولید موتور محرکه اقتصاد کشور است.
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک شامگاه پنجشنبه در نشست با جمعی از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع استان البرز که در سالن جلسات شهدای دولت استانداری برگزار شد، با اشاره به موضوع مهم تأمین انرژی در بخش صنعت، اظهار داشت: بنا بر تأکیدات مکرر رئیسجمهور، برق تولید نباید تحت هیچ شرایطی قطع شود، چرا که تولید، موتور محرکه اقتصاد کشور است.
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