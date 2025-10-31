برگزاری ویژه‌ برنامه‌ سوگواری ایام شهادت حضرت فاطمه(س)در حرم سیدالکریم

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلامالله علیها، حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) میزبان مجموعهای از ویژهبرنامههای عزاداری و سوگواری فاطمیه اول خواهد بود.
بر اساس اعلام ستاد برگزاری مراسم، این برنامهها از روز جمعه نهم تا سهشنبه سیزدهم آبانماه هر شب پس از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) برگزار میشود.
حجج اسلام سید حسین مؤمنی و مسعود عالی در این مراسم به ایراد سخن خواهند پرداخت و مداحان اهلبیت، ابوالفضل جدیان و داود شکاری به مرثیهسرایی خواهند پرداخت.
همچنین در روز سهشنبه سیزدهم آبانماه، ویژهبرنامه ظهر شهادت حضرت فاطمه زهرا سلامالله علیها بعد از نماز ظهر و عصر در شبستان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد. در این مراسم حجتالاسلام پورموسوی به ایراد سخن میپردازد و حمید رمضانپور مرثیهخوانی خواهد کرد.
این مراسمها به منظور بزرگداشت مقام بانوی دو عالم و تجدید عهد با سیره نورانی حضرت زهرا سلامالله علیها برگزار میشود و پذیرای عموم مؤمنان و زائران حرم کریمه اهلبیت خواهد بود
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