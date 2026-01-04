به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن سالروز رحلت حضرت زینب کبری سلاماللهعلیها، مجموعهای از ویژهبرنامههای سوگواری در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار خواهد شد.
مراسم شب رحلت حضرت زینب (س) شامگاه یکشنبه ۱۴ دیماه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، با سخنرانی حجتالاسلام سید حسین مؤمنی و مرثیهخوانی امیر طلاجوران در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر برگزار میشود.
همچنین مراسم ظهر رحلت روز دوشنبه ۱۵ دیماه پس از نماز ظهر و عصر، با مرثیهخوانی موسی رضایی در شبستان امام خمینی (ره) حرم سید الکریم برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، مراسم شام رحلت حضرت زینب سلاماللهعلیها نیز روز دوشنبه ۱۵ دیماه بعد از نماز مغرب و عشاء، با سخنرانی حجتالاسلام رجالی تهرانی و مرثیهخوانی مهدی یاری در شبستان امام خمینی (ره) حرم برگزار میشود.
نظر شما