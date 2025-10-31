فاطمی: دولت موظف به کنترل بازار و تورم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به تحریم صریح مسکرات در آموزه‌های اسلامی، گفت: شراب‌خواری و قمار از ابزارهای دیرینه شیطان برای انحراف انسان‌ها از مسیر هدایت الهی بوده‌اند؛ ابزارهایی که نه‌تنها ایمان را تضعیف می‌کنند، بلکه بنیان خانواده‌ها را نیز متزلزل می‌سازند.

وی با استناد به آیات قرآن کریم، تأکید کرد: شیطان از طریق شراب و قمار، بذر دشمنی و کینه را در دل انسان‌ها می‌کارد و جامعه را به سمت فروپاشی اخلاقی سوق می‌دهد.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به آثار مخرب مصرف مسکرات، افزود: تاریخ گواهی می‌دهد که بسیاری از شخصیت‌ها و خانواده‌ها به دلیل افتادن در دام شراب و قمار، عزت خود را از دست داده‌اند و به ورطه نابودی کشیده شده‌اند.

فاطمی با نقل حدیثی از پیامبر اکرم (ص)، تصریح کرد: کسی که شراب بنوشد، نور ایمان از دل او رخت برمی‌بندد؛ این هشدار، نشان‌دهنده عمق خطر این گناه در زندگی فردی و اجتماعی است.

امام جمعه شهرکرد در بخش دیگری از سخنان خود، با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س)، خواستار توجه ویژه علما، ائمه جمعه و مردم مؤمن به برگزاری مراسم سوگواری این بانوی بزرگ اسلام شد و بر اهمیت زنده نگه‌داشتن این مناسبت تأکید کرد.

وی با اشاره به تقارن روز ۱۳ آبان با ایام شهادت حضرت زهرا (س)، گفت: این روز در تاریخ معاصر ایران، حامل سه واقعه مهم و تأثیرگذار بوده که هر یک نقشی کلیدی در شکل‌گیری هویت انقلابی ملت ایران داشته‌اند.

فاطمی نخستین رخداد را تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳ عنوان کرد و افزود: این تبعید، نقطه عطفی در مسیر مبارزات انقلابی بود که زمینه‌ساز پیروزی انقلاب اسلامی شد.

وی دومین واقعه را کشتار دانش‌آموزان در دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۷ دانست و گفت: این جنایت رژیم شاه، اندوهی عمیق را در دل جامعه علمی کشور نشاند و نماد مظلومیت ملت ایران در برابر استبداد شد.

امام جمعه شهرکرد سومین مناسبت را تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ توسط دانشجویان پیرو خط امام برشمرد و اظهار داشت: این اقدام، پرده از فعالیت‌های جاسوسی آمریکا در ایران برداشت و اسناد مهمی از نفوذ بیگانگان به دست آمد.

وی در ادامه به اقدام اخیر کمیته امداد اشاره کرد و گفت: این نهاد اعلام کرده افراد فاقد درآمد و مستمری، که در دهک‌های یک تا سه قرار دارند و بین ۴۰ تا ۶۰ سال سن دارند، می‌توانند برای دریافت حمایت ثبت‌نام کنند.

فاطمی با انتقاد از وضعیت تورم و گرانی، خاطرنشان کرد: کنترل بازار و نظارت بر قیمت‌ها از وظایف اصلی دولت است و باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد.

وی همچنین از حل مشکل اراضی فناوران دو در شهرکرد خبر داد و افزود: تنها مرحله باقی‌مانده، آغاز عملیات ساخت و ساز است که باید با سرعت بیشتری انجام شود تا متقاضیان به خواسته‌های خود برسند.

امام جمعه شهرکرد در پایان، خواستار رسیدگی فوری مسئولان به وضعیت متقاضیان مسکن ملی شد و تأکید کرد: ساماندهی این پرونده‌ها باید در اولویت برنامه‌های ملی و استانی قرار گیرد.