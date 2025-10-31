امام جمعه موقت زاهدان: منشور برادری میراث امام خمینی برای ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید روح‌الله حسینی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان با اشاره به دهم آبان، سالروز صدور «منشور برادری» از سوی امام خمینی (ره)، این سند را یادآور ضرورت وحدت و انسجام میان نیروهای انقلاب دانست و مطالعه مجدد آن را برای شرایط امروز کشور راهگشا خواند.

امام جمعه موقت زاهدان، همچنین به سالروز شهادت آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی، نخستین شهید محراب، اشاره کرد و او را عالمی مجاهد معرفی کرد که عمر خود را وقف اسلام و انقلاب کرد.

وی در ادامه، با گرامیداشت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، گفت: دشمنی آمریکا با ملت ایران ریشه‌ای عمیق دارد و به تسخیر سفارت محدود نمی‌شود.

حجت الاسلام حسینی افزود: آمریکا در کشورهای مختلف جنایت کرده بدون آنکه سفارتش تسخیر شده باشد؛ بنابراین دشمنی‌اش با اسلام و استقلال ملت‌هاست.

وی تصریح کرد: سفارت آمریکا در تهران در واقع مرکز جاسوسی و توطئه بود و تسخیر آن توسط دانشجویان انقلابی، اقدامی شجاعانه در مقابله با نفوذ بیگانگان بود. او تأکید کرد که نباید اجازه داد اهمیت این واقعه از ذهن نسل جدید پاک شود.

امام جمعه موقت زاهدان همچنین به تبعید امام خمینی (ره) در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ اشاره کرد و از نذر چهار روحانی زاهدانی برای نام‌گذاری فرزندانشان به نام «روح‌الله» خبر داد؛ اقدامی نمادین برای زنده نگه داشتن نام امام.

در پایان، حجت الاسلام حسینی با اشاره به هم‌زمانی ۱۳ آبان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، آن بانوی بزرگ را نماد ایثار، ایمان و ولایت‌مداری دانست که با ایستادگی‌اش در برابر تحریف، حقیقت اسلام را حفظ کرد.