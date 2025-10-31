به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا با وقاردرخطبه های نمازجمعه این هفته مشگین شهر با گرامیداشت مناسبت‌های هفته پیش رو از جمله ایام فاطمیه (س) وروز استکبار ستیزی اظهار کرد: مقاومت در برابر ظلم و استکبار از برجسته‌ترین درس‌های زندگی کوتاه و پربار فاطمه زهرا (س) است و حضرت زهرا (س) بزرگترین استکبارستیز تاریخ بشریت است و الگوی تمامی آزادیخواهان عالم جهت مبارزه با استکبار می‌باشد.

وی افزود: حضرت فاطمه (س) در برابر انحرافات و ستم‌های حکومت وقت ساکت ننشستند و با سخنرانی‌های آتشین و دفاع از حریم ولایت، الگویی ماندگار برای امت اسلام در همه‌ی اعصار به جا گذاشتند.

حجت الاسلام باوقار با بیان فرزاهایی از فرمایشات آن حضرت موسوم به جهاد کبیر زهرا (س) خاطر نشان کرد: برجسته‌ترین صفات اولیا، انبیا وحضرت زهرا (س) استکبار ستیزی است ومبارزه با ظلم واستکبار مربوط به زمان خاصی نمی‌باشد.

خطیب جمعه افزود: استکبار ستیزی حقیقت دین اسلام است واگر کسی در این مورد کوتاهی کند باید دردین وی شک کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه پیشرفتهای محیر العقول جوانان در عرصه‌های مختلف علمی وورزشی موجب خشم ویاس استکبار جهانی شده است گفت: به برکت خود باوری جوانان ورهبری داهیانه رهبر حکیبم انقلاب، ایران اسلامی در حال حرکت، رشد وبالندگی است وایران به سرزمین طلوع وتابش امید تبدیل شده است.

امام جمعه مشگین شهر گفت: دشمن اکنون در صد مخشوش جلوه دادن دستاوردها وپیشرفتهای جوانان ایرانی درعرصه های مختلف است وبا راه اندازی جنگ نرم و پاشیدن بذر ناامیدی سعی در مأیوس کردن نخبگان و دانشمندان جوان ایرانی دارد.

وی با اشاره به تلاش‌های جوانان وپژوهشگران عرصه‌های مختلف علمی وبومی سازی فن آوریهای جدید خاطر نشان کرد، تا تحقق همه آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی جهاد علمی جوانان همچنان تا فتح قله‌ها ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام با وقارتصریح کرد: به رغم توطئه‌های مختلف دشمن، کشورمان درحال حرکت رشد وبالندگی است وایران به سرزمین طلوع وتابش امید تبدیل شده است.

خطیب جمعه مشگین شهر با بیان اینکه هر روز شاهد موفقیت‌های جوانان کشورمان در عرصه‌های مختلف علمی وورزشی می‌باشیم، کسب مدال ارزشمند طلای وزنه برداری فوق سنگین وزن آسیا توسط ورزشکار مشگین شهری حسین یزدانی را به ملت ایران خصوصاً مردم منطقه تبریک گفت.

دعوت مردم منطقه جهت حضور در راهپیمایی پرشکوه سیزدهم آبان ماه از دیگر سخنان امام جمعه مشگین شهر بود.