پیچیده ترین توطئه های دشمنان قسم خورده ایران در نطفه خفه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا باوقار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مشگین شهر با گرامیداشت فرا رسیدن سالروز حماسه نهم دی ماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت اظهار کرد: در این روز مردم ایران با خلق حماسه‌ای ماندگار پیچیده‌ترین فتنه وتوطئه دشمن را در نطفه خفه کرده ودشمن رادر دست یابی به اهداف شوم خود ناکام گذاشت.

وی با تشریح وجه اشتراک دو حماسه نهم دی ۱۳۸۸ وسوم تیر ۱۴۰۴ گفت: بصیرت مردم بعنوان ایفاگرنقش محوری، خطای محاسباتی دشمن در مورد وفاداری مردم به نظام وانقلاب، نقش نیروهای مسلح و مقتدر از جمله بسیج سرافراز و تدبیر حکیمانه رهبرحکیم انقلاب در مدیریت بحران و هدایت مردم به طرف پیروزی از جمله وجه اشتراک این دو حماسه ملی می‌باشد.

امام جمعه مشگین شهر در ادامه با گرامیداشت ۷ دی ماه سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، افزایش نرخ با سوادی از حدود ۴۷ درصد در اوایل انقلاب به بیش از ۹۷ درصد در سال جاری را حاصل تلاش نهضت سواد آموزی دانسته بر حل مشکل آموز دهندگان نهضت سواد آموزی تاکید کرد.

وی خواستار تدوین محتوای امروزی و ایجاد نهادی ثابت و مادام العمر برای آموزش افراد بزرگسال جامعه شد.

حجت الاسلام با وقار در بخش دیگری از سخنان خود با سفارش نمازگزاران به بهره گیری هرچه بیشتر از فیوضات ماه رجب از خیرین شهرستان خواست نسبت به تأمین نیازهای مراسم معنوی اعتکاف اقدام کنند.

خطیب جمعه مشگین شهر در ادامه بحث هفته پیشین در مورد زیست عفیفانه اقتصادی یکی از ستونهای زیست عفیفانه اقتصادی را پاکدامنی اقتصادی از جمله کسب و کارحلال ورزق و روزی حلال بیان کرد.

گرامیداشت سالروز ولادت حضرت جواد الائمه (ع) وسفارش مردم به شکر نعمت از دیگرسخنان امام جمعه مشگین شهر بود.