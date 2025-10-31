به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از ۱۱ تا ۱۶ آبان در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود.



در این مراسم معنوی، مداحانی از جمله عباس حیدرزاده، علی مهدوی‌نژاد، سید محسن بنی فاطمی، محمدجواد احمدی، سید مصطفی میرداماد، علی اخباری و مجتبی فیاضی به اجرای برنامه خواهند پرداخت و حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین راجی سخنرانی خواهد کرد.



مراسم ظهر شهادت حضرت زهرا (س) نیز پس از اقامه نماز عصر در شبستان بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.



در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین آقامیری به ایراد سخن خواهد پرداخت و ذاکران اهل‌بیت (ع) از جمله علی حبیب‌زاده، علی‌اصغر اسکندری، علی پاکزمان و حسین اردستانی به ذکر مصیبت و مرثیه‌خوانی خواهند پرداخت.