اصحاب رسانه برگ زرینی در تاریخ خراسان شمالی رقم زدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه حضرت جوادالائمه علیهالسلام استان خراسان شمالی با صدور پیامی از اصحاب رسانه و خبرنگاران در برگزاری دومین کنگره ملی سههزار شهید استان قدردانی کرد.
بسماللهالرحمنالرحیم
«وَلَقَدْ آتَیْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن یَشْکُرْ فَإِنَّمَا یَشْکُرْ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حَمِیدٌ»
سوره لقمان، آیه ۱۲
با سلام و درود به ارواح طیبه شهیدان و گرامیداشت مقام والای سههزار و ۵۸ شهید سرافراز استان خراسان شمالی
روابط عمومی سپاه حضرت جوادالائمه علیهالسلام استان خراسان شمالی، ضمن ابراز خرسندی و افتخار از برگزاری باشکوه دومین کنگره ملی سههزار شهید استان، مراتب سپاس و قدردانی خود را از حضور مؤثر، متعهدانه و الهامبخش اصحاب شریف رسانه، خبرنگاران پرتلاش، عکاسان هنرمند، تصویربرداران خلاق و مجموعه بزرگ صدا و سیمای مرکز استان اعلام میدارد.
بیتردید، پوشش گسترده، دقیق و حرفهای شما عزیزان از اجلاسیهها، مراسمهای فرهنگی، جهاد خدمت، اعزامهای راهیان نور و جلوههای معنوی این کنگره، نقش بیبدیلی در انتقال پیام شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، و ثبت افتخارات این دیار شهیدپرور ایفا نمود.
حضور گرم و مسئولانه شما، نهتنها بر غنای رسانهای این رویداد افزود، بلکه دلهای مخاطبان را به نور شهدا روشن ساخت و برگ زرینی در تاریخ رسانهای استان رقم زد.
از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون، عزت پایدار و استمرار خدمت در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی را برای یکایک شما عزیزان مسئلت داریم.
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