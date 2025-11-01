جان‌پرور اظهار کرد: یکی از شهروندان طی مراجعه حضوری به پلیس فتا شهرستان اعلام کرد شخصی از شرکتی با او تماس گرفته و بیان داشته که برنده قرعه‌کشی شده است و برای دریافت جایزه باید مبلغی را واریز نماید، پس از واریز وجه، هیچ پاسخی از طرف کلاهبردار دریافت نشده و تنها ظروف آشپزخانه‌ای به دست شاکی رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ حسیناظهار کرد: یکی از شهروندان طی مراجعه حضوری به پلیس فتا شهرستان اعلام کرد شخصی از شرکتی با او تماس گرفته و بیان داشته که برنده قرعه‌کشی شده است و برای دریافت جایزه باید مبلغی را واریز نماید، پس از واریز وجه، هیچ پاسخی از طرف کلاهبردار دریافت نشده و تنها ظروف آشپزخانه‌ای به دست شاکی رسیده است.

وی با اشاره به اینکه بررسی‌های فنی کارشناسان پلیس فتا نشان داد که متهم با استفاده از روش مهندسی اجتماعی اقدام به فریب شاکی کرده است، افزود: کارشناسان پلیس فتا شهرستان با اقدام فوری و هماهنگی‌های لازم موفق شدند مبلغ مذکور را به حساب شاکی بازگردانند.