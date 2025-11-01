  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۲۷

جان‌پرور: وجه قربانی قرعه‌کشی جعلی در خراسان شمالی بازگردانده شد

جان‌پرور: وجه قربانی قرعه‌کشی جعلی در خراسان شمالی بازگردانده شد

بجنورد- فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان از بازگرداندن مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال به حساب یکی از شهروندان که قربانی کلاهبرداری اینترنتی شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ حسین جان‌پرور اظهار کرد: یکی از شهروندان طی مراجعه حضوری به پلیس فتا شهرستان اعلام کرد شخصی از شرکتی با او تماس گرفته و بیان داشته که برنده قرعه‌کشی شده است و برای دریافت جایزه باید مبلغی را واریز نماید، پس از واریز وجه، هیچ پاسخی از طرف کلاهبردار دریافت نشده و تنها ظروف آشپزخانه‌ای به دست شاکی رسیده است.
وی با اشاره به اینکه بررسی‌های فنی کارشناسان پلیس فتا نشان داد که متهم با استفاده از روش مهندسی اجتماعی اقدام به فریب شاکی کرده است، افزود: کارشناسان پلیس فتا شهرستان با اقدام فوری و هماهنگی‌های لازم موفق شدند مبلغ مذکور را به حساب شاکی بازگردانند.
فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان اظهار کرد: هر گونه ادعای برنده شدن در قرعه‌کشی جعلی بوده و شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ اطلاع دهند.
کد مطلب 6640913

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها