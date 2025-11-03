هفته هفتم لیگ برتر فوتبال زنان ایران امروز (دوشنبه ۱۲ آبان) با برگزاری پنج دیدار دنبال میشود؛ هفتهای که میتواند معادلات بالای جدول را دگرگون کند و سرنوشت تیمهای مدعی را تا حدی مشخصتر سازد.
پرسپولیس - خاتون بم؛ نبرد بقا مقابل اقتدار
صدرنشین مقتدر رقابتها خاتون بم که با شش برد پیاپی در صدر جدول قرار دارد در تهران به مصاف پرسپولیس میرود؛ دیداری که حساسترین مسابقه هفته لقب گرفته است. خاتون با هدایت مرضیه جعفری به دنبال حفظ روند بدون شکست خود است اما در مقابل پرسپولیس که از شش دیدار تنها پنج امتیاز گرفته در وضعیت بحرانی به سر میبرد و برای فرار از نیمه پایینی جدول نیاز مبرم به امتیاز دارد. این بازی میتواند نقطه عطفی برای هر دو تیم باشد؛ بمیها به دنبال هفتمین برد متوالی و سرخپوشان در پی نجات از حاشیه خطر هستند
سپاهان - ملوان؛ تقابل سپاهان زخمی با ملوان سرحال
در دیگر دیدار مهم سپاهان اصفهان پس از شکست سنگین هفته گذشته برابر ایستا البرز این بار در خانه از ملوان بندرانزلی میزبانی خواهد کرد. هر دو تیم شرایط مشابهی در جدول دارند و با برد در این مسابقه میتوانند خود را به جمع مدعیان نزدیکتر کنند. سپاهان به دنبال جبران شکست ۴ بر ۱ هفته قبل است و ملوان هم که با پیروزی ارزشمند مقابل پرسپولیس روحیه گرفته و امیدوار است روند صعودیاش را ادامه دهد.
گل گهر- یاسام کردستان؛ آزمون آسان مقابل قعرنشین لیگ
در دیگر بازیهای هفته هفتم لیگ برتر فوتبال زنان تیم دوم جدول یعنی گلگهر سیرجان در ورزشگاه اختصاصی خود از یاسام کردستان قعرنشین میزبانی میکند. شاگردان مریم جهان نجاتی با ۱۵ امتیاز در تعقیب خاتون بم هستند و شانس خوبی دارند تا فاصله خود را با صدر کاهش دهند. در سوی مقابل یاسام که تنها یک امتیاز کسب کرده کار سختی برابر یکی از منسجمترین تیمهای این فصل خواهد داشت.
تیم آماده و پرانرژی ایستا البرز که با سه پیروزی متوالی در جایگاه سوم جدول قرار دارد در شیراز به دیدار ایساتیس کران فارس میرود. شاگردان نیلوفر اردلان با روحیهای بالا پس از برتری پرگل مقابل سپاهان در تلاشاند تا روند درخشان خود را ادامه دهند و فشار بر مدعیان بالای جدول را حفظ کنند.
در آخرین دیدار هفته هم پالایش گاز ایلام میزبان آوا تهران خواهد بود؛ دو تیمی که در میانه جدول حضور دارند و به دنبال تثبیت موقعیت خود هستند. هر دو تیم در هفته گذشته شکست خوردهاند و سه امتیاز این مسابقه میتواند برای بازگشت به مسیر پیروزی حیاتی باشد.
با توجه به فشردهتر شدن تقویم لیگ به دلیل حضور خاتون بم در لیگ قهرمانان آسیا و تیم ملی در رقابتهای جام ملتهای آسیا انتظار میرود از این هفته تیمها با تمرکز و انگیزه بیشتری وارد میدان شوند تا در کورس قهرمانی و بقا جایگاه خود را تثبیت کنند.
برنامه بازیهای هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:
*پالایش گاز ایلام -آوا تهران: ساعت ۱۴:۳۰
*گل گهر سیرجان -نماینده کردستان: ساعت ۱۴:۳۰
*سپاهان اصفهان -ملوان بندر انزلی: ساعت ۱۴:۳۰
*فرا ایساتیس کران فارس -سنگین ماشین ایستا البرز: ساعت ۱۴:۳۰
*پرسپولیس تهران -خاتون بم: ساعت ۱۴:۳۰
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