به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نصیری ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: تجربه نشان داده است که شرکت‌ها در سال‌های ابتدایی فعالیت خود نباید درگیر ساخت‌وساز شوند، بلکه باید تمرکز خود را بر تولید، فروش و تجاری‌سازی بگذارند. به همین منظور تلاش کرده‌ایم فضاهای کارگاهی و اداری قابل اجاره برای شرکت‌های نوپا فراهم کنیم تا سریع‌تر وارد چرخه تولید شوند.

نصیری با اشاره به رشد قابل‌توجه تعداد شرکت‌های فناور و هسته‌های مستقر در پارک افزود: در سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ درصد رشد در پذیرش شرکت‌ها داشتیم. با این حال، کمبود فضا یکی از چالش‌های اصلی ماست که با توسعه زیرساخت‌ها در زمین پارک در حال برطرف شدن است.

وی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با مردم تمایل دارند در شهر مستقر شوند، گفت: قوانین مالیاتی مانند ماده ۱۱ می‌تواند به ما در ایجاد زیرساخت‌های فناورانه کمک کند تا صنایع نیز در توسعه فضاهای آزمایشگاهی و کارگاهی سهیم باشند.

رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود از موفقیت برخی شرکت‌های استان در جذب سرمایه‌گذاری چند میلیون دلاری خبر داد و گفت: این موضوع نشان‌دهنده اهمیت انسان‌های پای کار و استمرار در مسیر نوآوری است؛ بسیاری از ایده‌های سال‌های قبل امروز به محصول و سرمایه‌گذاری واقعی تبدیل شده‌اند.

وی همچنین بر تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه تأکید کرد و افزود: در هرمزگان نیاز به مهاجرت شرکت‌های فناور از سایر استان‌ها داریم تا فرهنگ کار فناورانه و تیم‌های حرفه‌ای بیشتری در استان شکل بگیرد.

نصیری از برنامه ایجاد «مرکز فناوری کودکان و نوجوانان» در پارک خبر داد و گفت: با حمایت شهرداری و استانداری می‌توانیم فضایی آموزشی و سرگرم‌کننده برای دانش‌آموزان فراهم کنیم تا از سنین پایین با فناوری، خلاقیت و نوآوری آشنا شوند. حضور خانواده‌ها در این فضاها هم جنبه فرهنگی و هم اقتصادی مثبتی دارد.

وی در پایان تصریح کرد: هدف ما ایجاد زیست‌بومی پویا برای تولید دانش، ثروت و اشتغال است؛ پارک علم و فناوری هرمزگان خانه همه ایده‌پردازان و شرکت‌های خلاق استان است.