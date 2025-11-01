تصادف در جاده ازنا - شازند یک فوتی و یک مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یدالله نادری در سخنانی، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰، صبح امروز شنبه در جریان یک فقره تصادف جاده‌ای در کیلومتر ۱۵ محور ازنا - شازند محدوده «کر تیلان»، بلافاصله عوامل پلیس‌راه، انتظامی و دستگاه‌های امدادی در محل حاضر شدند.

وی گفت: بر اساس بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس‌راه، علت اصلی وقوع این تصادف، اقدام خطرناک راننده سواری سمند مبنی بر سبقت غیرمجاز و تجاوز به چپ بوده است. این خودرو در حال سبقت‌گرفتن، با یک دستگاه خودروی پراید که در مسیر روبرو در حال تردد بوده، برخورد کرده است.

رئیس پلیس‌راه لرستان، افزود: برخورد شدید منجر به فوت راننده خودرو پراید در صحنه و مصدومیت راننده سمند شد، فرد مصدوم بلافاصله توسط تیم‌های امدادی به مراکز درمانی منتقل شد.

سرهنگ نادری با تأکید بر جنبه پیشگیرانه این حادثه، به رانندگان هشدار داد: متأسفانه شاهدیم که عواملی چون عجله، شتاب و عدم رعایت قوانین همچنان سهم بزرگی در وقوع تصادفات دلخراش دارند. این حادثه نیز مستقیماً ناشی از خطای انسانی و نادیده‌گرفتن فاصله ایمن و خط وسط جاده بوده است که توصیه اکید به عموم رانندگان این است که از هرگونه عجله و شتاب غیرضروری، تجاوز به چپ و سبقت‌های غیرمجاز اکیداً پرهیز کنند.