به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید مقامی با بیان اینکه فرآیند آموزش و مشاوره پیش از ازدواج در استان فارس با هدف ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و روان‌شناختی به زوجین، از امروز دهم آبان‌ماه به‌صورت پایلوت در شهر شیراز با ساختاری جدید آغاز می‌شود، گفت: در طرح جدید، ترتیب مراحل پیش از ازدواج دستخوش تغییر شده و زوجین موظف‌اند پیش از انجام آزمایش‌های قبل از ازدواج، در جلسات مشاوره و دوره‌های آموزشی شرکت کنند.

وی ادامه داد: در طرح جدید، زوجین در همان ابتدای فرایند ازدواج، به مؤسسه خانواده مراجعه و در جلسات مشاوره تخصصی پیش از ازدواج شرکت می‌نمایند؛ این مشاوره‌ها بسته به شرایط و نیاز هر زوج، بین یک تا پنج جلسه متغیر است. پس از پایان جلسات، زوجین در یک دوره شش‌ساعته آموزش گروهی شرکت می‌کنند و پس از گذراندن کامل مراحل آموزشی، گواهی رسمی پایان دوره را دریافت خواهند کرد.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: پس از دریافت گواهی مشاوره و آموزش، زوجین برای انجام آزمایش‌های خون و مراحل بعدی شامل ثبت عقد به دفاتر رسمی ازدواج مراجعه خواهند کرد به این ترتیب، زوج‌ها در زمان مراجعه به محضر، از نظر مهارت‌های ارتباطی، روانی و خانوادگی آمادگی بیشتری برای آغاز زندگی مشترک خواهند داشت.

حجت الاسلام مقامی با اشاره به اهداف اجرای این تغییر روند گفت: هدف اصلی ما، افزایش اثربخشی مشاوره‌های پیش از ازدواج و ارتقای آگاهی زوجین نسبت به ابعاد مختلف زندگی مشترک است؛ تجربه‌های سال‌های گذشته نشان داده زمانی که آموزش و مشاوره پیش از ازدواج در ابتدای مسیر انجام می‌شود، زوجین با آمادگی ذهنی و روانی بیشتری تصمیم به ازدواج می‌گیرند و در نتیجه، میزان تعارضات و طلاق‌های زودهنگام به شکل محسوسی کاهش پیدا می‌کند.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: این طرح در گام نخست از امروز آغاز و پس از ارزیابی نتایج و دریافت بازخورد از زوجین، مشاوران و دفاتر ازدواج، اجرای این طرح به تدریج در سایر شهرستان‌های استان فارس نیز گسترش پیدا خواهد کرد.