آیت الله سید طیب موسوی عمر خود را به ترویج معارف محمدی و علوی سپری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی اخوان صباغ به مناسبت درگذشت حاج آیت‌الله حاج سید طیب موسوی (قدّس‌سرّه) در پیامی نوشت: در ایّامِ فاطمیّه، در اوجِ اندوهِ فراقِ کوثرِ رسول، دلی دیگر از داغِ هجران سوخت و چراغِ دیگری از خیمه علم و تقوا خاموش گشت. رحلتِ جانگدازِ عالمِ ربّانی، فقیهِ پارسا و اسوه اخلاق، مرحوم حاج آیت‌الله حاج سید طیب موسوی (قدّس‌سرّه) را به پیشگاهِ حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (ارواحنا فداه)، مراجعِ عظام، حوزه‌های علمیّه، امّتِ اسلامی و خاصّه به خاندانِ مکرم و بازماندگانِ صبورِ ایشان تسلیت می‌گویم.

در این پیام آمده است: آن استادِ برجسته اخلاق که منبری شورانگیز و روضه‌خوانی دلسوخته بود، عمری را با قامتی استوار در مسیرِ احیای دین و ترویجِ معارفِ نابِ محمّدی و علوی سپری کرد. منبرهای پراشکش و روضه‌های جانسوزش، چراغِ هدایت و مأوای دلدادگان به اهل‌بیت (ع) بود. فراقِ آن عزیز، زخمی است بر پیکره جامعه اسلامی که به‌سختی التیام خواهد یافت، ولی یادِ گرانقدرش چونان نگینی بر تارکِ دیانت و ارشاد خواهد درخشید.

حجت الاسلام اخوان صباع تاکید کرد: در این ایّامِ سوزان، که دل‌ها از فراقِ دختِ نبی‌اکرم (ص) خونین است، رحلتِ این سلاله پاکِ سادات و روضه‌خوانِ دلسوخته‌اباعبدالله (ع) را مصیبتی دیگر بر مصائبِ افزودیم و از خدایِ منّان خواهانیم که روحِ ملکوتی‌اش را با اجدادِ طاهرینش محشور کند و به بازماندگان، صبری رحمانی عطا فرماید.