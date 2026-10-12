به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه امروز دوشنبه در پایتخت این کشور با یوسف رجی وزیر خارجه لبنان دیدار و رایزنی کرد.

وزیر خارجه روسیه در این دیدار گفت: روابط روسیه و لبنان دوستانه است؛ همواره آماده‌ حمایت از لبنان هستیم. روسیه به کمک های بشردوستانه به لبنان ادامه خواهد داد. بر موضع اصولی روسیه در حمایت از حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی لبنان تاکید می‌کنیم.

سرگئی لاوروف سپس افزود: روسیه در جریان گفتگوها در شورای امنیت سازمان ملل، فعالانه از لبنان حمایت می‌کند. با وزیر امور خارجه لبنان درباره اقدامات اسرائیل گفتگو کردیم؛ معتقدیم ارتش اسرائیل با توسل به زور قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.

وی سپس اضافه کرد: وزیر امور خارجه لبنان را در جریان تحولات اوکراین و پیرامون آن قرار دادیم. در دیدار با وزیر امور خارجه لبنان درباره تحولات منطقه خلیج فارس، سوریه و فلسطین گفتگو کردیم. خواستار آن هستیم که تمامی حملات در شبه‌ جزیره عربستان که به غیرنظامیان آسیب می‌رساند، متوقف شود.

لاوروف در خصوص موضوع کی یف گفت: زلنسکی می‌خواهد از هر ابتکاری استفاده کند تا از هر طریق ممکن فرصتی برای وقفه و تجدید قوا به دست آورد.فکر نمی‌ کنم زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین شایسته مهلت دادن باشد. فکر نمی‌کنم ما یک بار دیگر گول وعده‌ ها را بخوریم.