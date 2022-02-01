آیت الله العظمی صافی یکی از برترین فقهای عصر ما بود

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی ارتحال جانگداز آیت الله العظمی صافی گلپایگانی به این شرح است: إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَ خبر بسیار تأسف‌بار رحلت عالم ربانی، شیخ الفقهاء آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدّس سرّه موجب نهایت تأسف و تأثر گردید.

آن مرد بزرگ که از برجسته‌ترین شاگردان آیت الله العظمی بروجردی قدّس سرّه و یکی از برترین فقهای عصر ما بود آثار فراوانی در عرصه‌های مختلف از جمله کتب فقهی و کلامی و مبارزه با فرقه‌های منحرف و احداث و تجدید بناهای مذهبی همچون مسجد عظیم امام حسن عسکری علیه السلام را از خود به یادگار گذاشت.

حضور مؤثر وی در عرصه‌های مختلف اجتماعی همچون مبارزات با رژیم سابق و عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی و شورای نگهبان منشأ برکات زیادی برای اسلام و انقلاب بود.

ضایعة رحلت این فقیه دلسوخته‌ی حضرت ولیّ عصر ارواحنا فداه را به محضر مقدس آن حضرت تسلیت عرض نموده و همچنین به حوزه‌های علمیه و مراجع عظام تقلید، عموم شیعیان و مقلدان و علاقمندان و خصوصاً بیت معظم و فرزندان مکرم ایشان تسلیت عرض می‌نمایم و از خداوند متعال حشر او را با اولیا مقربینش خواستارم و از درگاهش برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل طلب می‌نمایم.