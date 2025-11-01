سالمندان بیشتر از جوانان به اینترنت وابسته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر؛ همشهری آنلاین نوشت: «میلیارد خود ساخته باش»، «روز خود را با این ویدئو شروع کنید.»، «مشاهده یک حیوان عجیب در اعماق اقیانوس»؛ این موارد همان پیام‌هایی هستند که حافظه گوشی بسیاری از ایرانی‌ها را پر کرده است و دیگر همه عادت کرده‌اند که چطور با پیام‌های خاص افراد پا به سن گذاشته در پیام رسان‌ها کنار بیایند.

در گذشته شاید از جمع شدن سالمندان در پارک‌های شهر می‌شد فهمید که چه کسانی در جمع بازنشستگان جای گرفته‌اند اما این روزها ماجرا کمی متفاوت شده است و پیام‌های رگباری ارسال شده از سوی افراد پا به سن گذاشته نشان می‌دهد یا آنها بازنشسته شده‌اند یا اینکه زندگی‌شان بیشتر از قبل غرق شبکه‌های اجتماعی شده است.

این روند تنها محدود به ایران نیست و آمار جالب منتشر شده در مجله اکونومیست نشان می‌دهد که سالمندان جهان در دوی ماراتن استفاده از ابزارهای دیجیتال، از جوانان پیشی گرفته‌اند. در بخشی از گزارش این مجله که مورد توجه شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت، آمده است: «سالمندان به‌طور سنتی در زمینه فناوری دیجیتال عقب‌تر از دیگر گروه‌های سنی بوده‌اند. حدود یک دهه پیش تنها یک‌پنجم آمریکایی‌های بالای ۶۵ سال صاحب تلفن هوشمند بودند. اما این روند به‌سرعت در حال تغییر است. بازنشستگان تازه‌وارد که اغلب از دوران میانسالی با اینترنت سروکار داشته‌اند اکنون به یکی از مشتاق‌ترین کاربران ابزارهای دیجیتال تبدیل شده‌اند. بر اساس نظرسنجی مؤسسه پژوهشی GWI در هفت کشور، افراد بالای ۶۵ سال امروز بیش از جوانان زیر ۲۵ سال مالک تبلت، تلویزیون هوشمند، کتاب‌خوان دیجیتال و رایانه‌های رومیزی و لپ‌تاپ هستند.»

شرایط امروز کاربران ایرانی فعال در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی و افزایش علاقه افراد سالمند برای حضور در این بسترها نشان می‌دهد که این موضوع می‌تواند در ایران هم صدق کند. پدر و مادرهای ایرانی که در گذشته تمام وقتشان پای تلویزیون و در معاشرت با اقوام و آشنایان می‌گذشت این روزها مدام در میان بله، تلگرام، اینستاگرام و واتساپ در حال رفت و آمد هستند.

هر چند این گزینه را می‌توان به عنوان یک راه فرار از دشواری‌های روزمره برای سالمندان و پا به سن گذاشته‌های ایرانی معرفی کرد اما در سوی دیگر داستان جذب بیش از حد این کاربران، می‌تواند زنگ خطر تنهایی در دوران پیری باشد.