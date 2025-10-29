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۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۲۸

مدال برنز آلما حسینی در مسابقات وزنه برداری

مدال برنز آلما حسینی در مسابقات وزنه برداری

نماینده دسته ۶۹ کیلوگرم تیم ملی وزنه‌برداری دختران ایران در رقابت‌های یکضرب و دو ضرب ضمن ثبت بهترین رکورد شخصی خود و رکورد ایران، به مدال برنز دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، در هفتمین روز از بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین آلما حسینی نفر سوم نوجوانان جهان در حرکت اول وزنه ۸۸ کیلوگرم را مهار کرد و در تلاش دوم خود نیز موفق شد وزنه ۹۲ کیلویی را بالای سر ببرد. او با همین وزنه مدال برنز خود را در حرکت یکضرب قطعی کرد اما در تلاش سوم نتوانست وزنه ۹۶ را بالای سر ببرد.

البته رنگ مدال آلما حسینی حتی با وجود مهار وزنه ۹۶ هم تغییر نمی‌کرد چراکه در این دسته ری سائه بی ول از کره شمالی وزنه ۹۸ و خایداروا از ازبکستان وزنه ۹۷ را بالای سر بردند و مدال‌های طلا و نقره را مال خود کردند.

نماینده دسته ۶۹ کیلوگرم تیم ملی وزنه‌برداری دختران ایران در دوضرب با مهار وزنه ۱۲۱ کیلوگرم، ضمن ثبت بهترین رکورد شخصی خود و رکورد ایران، به مدال برنز دست یافت.

در حرکت اول وزنه ۱۱۵ کیلوگرم را مهار کرد و در تلاش دوم خود نیز موفق شد وزنه ۱۲۱ کیلویی را بالای سر ببرد. او با همین وزنه مدال برنز خود را در حرکت دوضرب قطعی کرد اما در تلاش سوم نتوانست وزنه ۱۲۶ را بالای سر ببرد.

کد مطلب 6638681
سیده فرزانه شریفی

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