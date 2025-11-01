طهماسبی: انار محصولی استراتژیک با ظرفیت جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا طهماسبی ظهر شنبه در مراسم پاسداشت روز ملی انار در ساوه اظهار کرد: این شهرستان با بیش از ۱۱ هزار هکتار باغ انار، بزرگ‌ترین تولیدکننده این محصول در کشور است.

وی افزود: با وجود خشکسالی‌های اخیر، همچنان کیفیت انار ساوه در سطح کشور مثال‌زدنی است و این محصول جایگاه ویژه‌ای در سبد صادراتی ایران دارد.

رئیس جهاد کشاورزی ساوه با اشاره به تنوع ارقام انار در این شهرستان گفت: رقم غالب باغات انار، رقم ملس ساوه است که ۹۵ درصد سطح زیر کشت را شامل می‌شود، همچنین رقم تجاری آلک نیز به‌عنوان یکی از ارقام مهم در بازار معرفی شده است.

طهماسبی با اشاره به فعالیت‌های علمی و پژوهشی در حوزه انار افزود: مرکز تحقیقات کشاورزی ساوه به‌عنوان مرجع تخصصی در کشور، خدمات متعددی به تولیدکنندگان ارائه می‌دهد و مسائل اجرایی و فنی به‌صورت مستمر در سطح شهرستان بررسی و پیگیری می‌شود.

رونمایی از پوستر جشنواره و آغاز به‌کار دبیرخانه دائمی

وی از رونمایی پوستر چهارمین جشنواره ملی انار ساوه خبر داد و گفت: در این مراسم، هیئت‌مدیره اجرایی جشنواره نیز معرفی و احکام آن‌ها صادر خواهد شد تا دبیرخانه دائمی جشنواره به‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کند، این دبیرخانه با هدف استمرار برنامه‌ریزی و ارتقای سطح کیفی جشنواره شکل گرفته است.

طهماسبی با اشاره به زمان برگزاری جشنواره گفت: این رویداد فرهنگی و اقتصادی از ششم تا شانزدهم آذرماه برگزار خواهد شد و در روز افتتاحیه، بخش‌های مختلفی از جمله تولید، صادرات و بازار انار فعال است.

وی گفت: همچنین محصولات کشاورزی دیگر، سوغات و صنایع‌دستی شهرستان نیز در نمایشگاه جانبی عرضه می‌شوند و تولیدکنندگانی از استان‌های تهران، قم، همدان و سایر نقاط کشور در این جشنواره حضور خواهند داشت.

رئیس جهاد کشاورزی ساوه گفت: با وجود مشکلاتی نظیر کم‌آبی، استمرار برگزاری این جشنواره نقش مهمی در تثبیت برند انار ساوه و حفظ بازارهای داخلی و خارجی ایفا می‌کند، انار ساوه محصولی ویژه است که باید از آن محافظت و حمایت شود.

طهماسبی با اشاره به برگزاری رویداد ملی فناورانه انار گفت: این رویداد از دو ماه پیش آغاز شده و هدف آن جلوگیری از خام‌فروشی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های پنهان انار، به‌ویژه پوست و دانه آن است.

وی افزود: ترکیبات موجود در پوست و دانه انار در هیچ میوه‌ای یافت نمی‌شود و این ویژگی، فرصت بزرگی برای توسعه صنایع تبدیلی و صادرات محصولات با ارزش افزوده فراهم کرده است.

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