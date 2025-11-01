وزیر خارجه عمان: سیاست منزوی‌ کردن ایران راهکار مناسبی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عمان، بدر بن حمد البوسعیدی وزیر خارجه عمان در نشست «گفت‌وگوی منامه ۲۰۲۵» که به میزبانی بحرین و با همکاری مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی برگزار می‌شود گفت: امنیت واقعی بر اساس سیاست‌های انزوا، مهار یا طرد بنا نمی‌شود، بلکه بر اساس تعامل مثبت بین کشورهای منطقه است. تجربیات تاریخی ثابت کرده است که سیاست‌های به حاشیه راندن تنها منجر به تشدید تنش‌ها و طولانی شدن درگیری‌ها شده است.

وی تاکید کرد: ثبات منطقه‌ای تنها از طریق گفتگوی سازنده و تفاهم متقابل تحقق می‌یابد.

البوسعیدی افزود: عمان از دیرباز بر این باور است که سیاست منزوی‌ کردن ایران راه‌حل مناسبی نیست و مشارکت دادن ایران در نظام جامع امنیت منطقه‌ای به تحکیم ثبات و همکاری مشترک کمک می‌کند.

البوسعیدی تأکید کرد: ایران در مقاطع مختلف آمادگی برای گفتگوی سازنده نشان داده و در رخدادهای گوناگون با وجود حملات مکرر، خویشتنداری کرده است. این امر بر اهمیت اتخاذ یک رویکرد دیپلماتیک جامع که شامل همه طرف‌ها باشد، برای رسیدگی به چالش‌های مشترک مانند امنیت دریایی، مبارزه با قاچاق و تغییرات اقلیمی تأکید می‌کند.

وزیر خارجه عمان افزود: اوایل امسال پرونده مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا پیشرفت قابل‌توجهی را طی پنج دور گفتگو میان دو طرف تجربه کرده بود؛ با این حال، چند روز پیش از برگزاری دور ششم مذاکرات که می‌توانست نقش تعیین‌ کننده‌ای در دستیابی به توافق نهایی داشته باشد، اسرائیل به حملات نظامی غیرقانونی علیه ایران دست زد.

البوسعیدی گفت: اقدامات عمدی اسرائیل در طولانی‌کردن تنش‌ها منجر به کشته شدن صدها غیرنظامی بی‌گناه ایرانی شده است.

او افزود: ایران با وجود این حملات، خویشتنداری چشمگیری از خود نشان داد، همان‌گونه که پس از بمباران کنسولگری خود در سوریه، زخمی شدن سفیرش در لبنان، و ترور یکی از مذاکره‌کنندگان ارشد فلسطینی در تهران نیز چنین کرد.

البوسعیدی این گونه اقدامات خرابکارانه را نقض آشکار حقوق بین‌الملل توصیف و اعلام کرد: این اقدامات به روشنی نشان می‌دهد که اسرائیل منبع اصلی بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه است نه ایران.

وزیر خارجه عمان تصریح کرد: سیاست‌های مبتنی بر طرد و حذف دیگران، زمینه‌ساز افراط‌گرایی و بی‌ثباتی است، در حالی که مشارکت فراگیر و همکاری جامع، فضای اعتماد، احترام متقابل و شکوفایی مشترک را به‌ وجود می‌آورد.

وی خواستار ایجاد چارچوب امنیتی منطقه‌ای فراگیر شد که تمام کشورهای منطقه از جمله ایران، عراق و یمن را دربرگیرد تا بتوان به ‌صورت مؤثر با چالش‌های مشترک روبرو شد.

وزیر امور خارجه عمان در پایان تأکید کرد: سلطان نشین عمان به حمایت از گفتگوی جامع به‌عنوان گزینه‌ای راهبردی برای تحقق امنیت، صلح و شکوفایی در منطقه ادامه خواهد داد. تنها از مسیر گفتگو می‌توان آینده‌ای باثبات‌تر و توسعه‌یافته‌تر برای ملت‌های منطقه ساخت.