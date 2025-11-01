  1. استانها
  2. ایلام
۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۴۹

۳۶۰۰ کیلومتر از راه های ایلام خط کشی شد

۳۶۰۰ کیلومتر از راه های ایلام خط کشی شد

ایلام - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام گفت: در سال جاری ۳۶۰۰ کیلومتر از راه های ایلام خط کشی شده است.

سیدزاهدین چشمه‌خاور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به‌منظور افزایش ایمنی تردد و کاهش سوانح رانندگی، عملیات سراسری خط‌کشی محورهای مواصلاتی ایلام آغاز شده و به‌صورت جهادی در حال اجراست.

وی افزود: در هفت‌ماهه نخست امسال بیش از ۳۶۰۰ کیلومتر از مسیرهای ارتباطی استان خط‌کشی شده و این عملیات هم‌اکنون در سایر محورهای اصلی و فرعی ادامه دارد.

چشمه‌خاور گفت: خط‌کشی راه‌ها یکی از پایه‌ای‌ترین اقدامات ایمنی است که هدایت رانندگان را تسهیل کرده، دید شبانه را افزایش می‌دهد و کاهش چشمگیر تصادفات جاده‌ای را به همراه دارد.

مدیرکل راهداری تأکید کرد: با توجه به ابلاغ اعتبارات جدید از سوی سازمان راهداری و نیز منابع سفر ریاست محترم جمهوری به استان، این اداره کل ظرف دو ماه گذشته موفق به انعقاد قراردادهایی در تمام محورهای مواصلاتی استان به مبلغ ۸۱۱ میلیارد تومان شده است.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون این طرح در هفت محور اصلی استان در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل عملیات، سطح ایمنی شبکه راه‌های ایلام به استاندارد ملی نزدیک شود و ترددهای شبانه در محورهای کوهستانی با سهولت بیشتری انجام گیرد.

کد مطلب 6641688

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها