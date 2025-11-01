۳۶۰۰ کیلومتر از راه های ایلام خط کشی شد

سیدزاهدین چشمه‌خاور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به‌منظور افزایش ایمنی تردد و کاهش سوانح رانندگی، عملیات سراسری خط‌کشی محورهای مواصلاتی ایلام آغاز شده و به‌صورت جهادی در حال اجراست.

وی افزود: در هفت‌ماهه نخست امسال بیش از ۳۶۰۰ کیلومتر از مسیرهای ارتباطی استان خط‌کشی شده و این عملیات هم‌اکنون در سایر محورهای اصلی و فرعی ادامه دارد.

چشمه‌خاور گفت: خط‌کشی راه‌ها یکی از پایه‌ای‌ترین اقدامات ایمنی است که هدایت رانندگان را تسهیل کرده، دید شبانه را افزایش می‌دهد و کاهش چشمگیر تصادفات جاده‌ای را به همراه دارد.

مدیرکل راهداری تأکید کرد: با توجه به ابلاغ اعتبارات جدید از سوی سازمان راهداری و نیز منابع سفر ریاست محترم جمهوری به استان، این اداره کل ظرف دو ماه گذشته موفق به انعقاد قراردادهایی در تمام محورهای مواصلاتی استان به مبلغ ۸۱۱ میلیارد تومان شده است.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون این طرح در هفت محور اصلی استان در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل عملیات، سطح ایمنی شبکه راه‌های ایلام به استاندارد ملی نزدیک شود و ترددهای شبانه در محورهای کوهستانی با سهولت بیشتری انجام گیرد.