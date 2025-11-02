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۱۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳

نتیجه رتبه بندی ISC؛

معرفی ۴۴ دانشگاه برتر ایران و ۵ دانشگاه برتر جهان در ۶ رشته موضوعی

معرفی ۴۴ دانشگاه برتر ایران و ۵ دانشگاه برتر جهان در ۶ رشته موضوعی

در رتبه‌­بندی موضوعی ISC-۲۰۲۴ از ایران ۴۴ دانشگاه حضور دارند که در حوزه­‌های مختلف موضوعی حائز رتبه شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، محمدمهدی علویان مهر رئیس مؤسسه ISC گفت: گروه رتبه‌بندی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام ( ISC) پس از قریب به یک دهه انجام موفق رتبه‌بندی ملی دانشگاه و پژوهشگاه‌های کشور و نیز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان و دانشگاه‌های جهان اسلام، با توجه به تجارب ارزنده در این زمینه و شناخته شدن به عنوان تنها مرجع رتبه‌بندی در کشور، در سال ۱۳۹۹ برای اولین بار رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان را بر اساس حوزه‌های موضوعی به انجام رسانده است. اولین نسخه این رتبه‌بندی، با نام ISC World University Rankings by Subject برای دانشگاه‌های جهان در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است و امسال برای ششمین سال پیاپی این رتبه‌بندی را انجام داده است. در ادامه روش شناسی و نتایج این رتبه‌بندی آورده می‌شود.

روش‌شناسی رتبه‌بندی موضوعی ISC

وی گفت: در رتبه‌بندی جهانی ISC بر اساس موضوع، از طرح تقسیم‌بندی سلسله‌مراتبی OECD استفاده شده است. در این طرح، کلیه حوزه‌های موضوعی در ۶ رده اصلی و ۴۲ زیر رده قرار می‌گیرند. ۶ رده اصلی در این طرح عبارت از: علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، پزشکی و بهداشت، علوم کشاورزی و دامپزشکی، علوم اجتماعی، علوم‌انسانی و هنر است.

رئیس مؤسسه ISC گفت: در رتبه‌بندی موضوعی ISC، دانشگاه‌های هدف به‌منظور رتبه‌بندی در هر حوزه موضوعی، دانشگاه‌هایی می‌باشند که به لحاظ تعداد انتشارات در آن حوزه جز ۷۰۰ دانشگاه اول جهان باشند و در بازه زمانی سه‌ساله (۲۰۲۲-۲۰۲۰)، حداقل ۱۵۰ مدرک در آن حوزه موضوعی منتشر کرده و در پایگاه InCites ثبت شده باشند.

وی ادامه داد: دانشگاه‌های اعلام شده در رتبه‌بندی در هر حوزه موضوعی در نهایت به صورت درهمکرد و نیز بر اساس قاره و کشور و… اعلام خواهند شد. رتبه‌بندی موضوعی ISC، بر اساس ۳ معیار کلی پژوهش، فعالیت بین‌المللی و نوآوری انجام می‌گیرد. که معیار پژوهش به دلیل اهمیتی که دارد، بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است. جدول ۱ معیارها و شاخص‌های رتبه‌بندی موضوعی ISC را با ضرایب اختصاص داده نمایش می‌دهد.

جدول یک. معیارها و شاخص‌های رتبه‌بندی موضوعی ISC

وزن

شاخص

معیار

وزن کل

۳۰

حجم پژوهش

پژوهش

۷۰

۱۰

تعداد استناد به مقالات

۴

تاثیر استنادی نرمال شده

۷

تأثیر استنادی نسبت به کل جهان

۱۸

تعداد مقالات نشریات برتر

۱

تعداد اعضای هیأت علمی پراستناد

۱۰

تعداد همکاری دانشگاه در انتشار مقالات بین‌المللی

فعالیت بین‌المللی

۱۵

۵

تعداد کشورهای همکار در انتشارات بین‌المللی

۱ ۵

تعداد هم‌انتشاری با صنعت

C

نوآوری

۱۵

حوزه‌های موضوعی کلان و رشته‌های آن در رتبه‌بندی موضوعی ISC در جدول ۲ قابل مشاهده است.

جدول ۲: حوزه‌های موضوعی کلان و رشته‌های آن در رتبه‌بندی موضوعی ISC

حوزه موضوعی کلان

رشته

علوم طبیعی

( Natural Sciences)

ریاضیات، علوم کامپیوتر و اطلاعات، علوم فیزیکی، علوم شیمی، زمین، علوم محیطی مرتبط، علوم زیستی و سایر علوم طبیعی

مهندسی و فناوری

( Engineering & Technology)

مهندسی برق، الکترونیک، اطلاعات، عمران، مکانیک، مواد، مهندسی شیمی، مهندسی پزشکی، محیط‌زیست، بیوتکنولوژی محیطی، بیوتکنولوژی صنعتی، فناوری نانو و سایر علوم مهندسی و فناوری‌های دیگر

علوم پزشکی و بهداشت

( Medical & Health Sciences)

پزشکی پایه، پزشکی بالینی و علوم بهداشتی، بیوتکنولوژی پزشکی و سایر علوم بهداشتی

علوم کشاورزی و دامپزشکی

( Agricultural & Veterinary Sciences)

کشاورزی، جنگلداری و شیلات، علوم دام و لبنیات، علوم دامپزشکی، بیوتکنولوژی کشاورزی و سایر علوم کشاورزی

علوم اجتماعی

( Social Sciences)

روان‌شناسی و علوم‌شناختی، علوم تربیتی، جامعه‌شناسی، حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد و تجارت، جغرافیای اجتماعی و اقتصادی، رسانه و ارتباطات و سایر علوم اجتماعی

علوم‌انسانی و هنر

( Humanities & The Art)

تاریخ و باستان‌شناسی، زبان و ادبیات، فلسفه، اخلاق و دین، هنر و سایر علوم‌انسانی

دانشگاه‌های اول تا پنجم جهان در حوزه‌های اصلی موضوعی در جدول ۳ نشان داده شده است.

جدول ۳. دانشگاه‌های اول تا پنجم جهان در حوزه‌های اصلی رتبه‌بندی موضوعی ۲۰۲۴ ISC-

رتبه

نام دانشگاه

کشور

۱ NATURAL SCIENCES

۱

Harvard University

United States

۲

Tsinghua University

China

۳

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

United States

۴

Stanford University

United States

۵

University of Cambridge

UK

۲ ENGINEERING AND TECHNOLOGY

۱

Tsinghua University

China

۲

Zhejiang University

China

۳

Shanghai Jiao Tong University

China

۴

Nanyang Technological University

Singapore

۵

Harbin Institute of Technology

China

۳ MEDICAL AND HEALTH SCIENCES

۱

Harvard University

United States

۲

University College London

UK

۳

University of Toronto

Canada

۴

Johns Hopkins University

United States

۵

University of Oxford

UK

۴ AGRICULTURAL AND VETERINARY SCIENCES

۱

China Agricultural University

China

۲

Wageningen University & Research

Netherlands

۳

Northwest A&F University - China

China

۴

Nanjing Agricultural University

China

۵

Zhejiang University

China

۵ SOCIAL SCIENCES

۱

Harvard University

United States

۲

Stanford University

United States

۳

University College London

UK

۴

University of Oxford

UK

۵

University of Toronto

Canada

۶ HUMANITIES AND THE ARTS

۱

University of Oxford

UK

۲

University of Cambridge

UK

۳

University College London

UK

۴

Harvard University

United States

۵

University of Toronto

Canada

حضور ۴۴ دانشگاه از ایران در رتبه‌بندی موضوعی ISC-۲۰۲۴

علویان مهر گفت: در رتبه‌بندی موضوعی ۲۰۲۴ ISC- از ایران ۴۴ دانشگاه حضور دارند که در حوزه‌های مختلف موضوعی حائز رتبه شده اند. حضور دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی موضوعی ISC در سال‌های مختلف در جدول ۴ نشان‌داده‌شده است.

جدول ۴. تعداد حضور دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی موضوعی ISC در سال‌های مختلف

۲۰۱۹

۲۰۲۰

۲۰۲۱

۲۰۲۲

۲۰۲۳

۲۰۲۴

۳۵

۳۹

۴۲

۴۴

۴۳

۴۴

ایران

۱۷۷

۱۹۶

۲۱۵

۲۲۴

۲۲۹

۲۳۱

جهان اسلام

۱۹۵۶

۱۹۹۰

۲۰۵۰

۲۰۳۸

۲۰۵۸

۲۰۸۰

جهان

وی خاطر نشان ساخت: جایگاه دانشگاه‌های ایران در حوزه‌های اصلی رتبه‌بندی موضوعی ۲۰۲۴ ISC- در جدول ۵ قابل‌مشاهده است. لازم به ذکر است که دانشگاه‌هایی که رتبه‌بندی آن‌ها در بازه یکسان هستند همگی هم رتبه بوده و ترتیب اسامی بر اساس حروف الفبا (به لاتین) مطابق با سامانه رتبه‌بندی ISC است.

جدول ۵. جایگاه دانشگاه‌های ایران در حوزه‌های اصلی رتبه‌بندی موضوعی ۲۰۲۴ ISC-

حوزه موضوعی

نام دانشگاه

رتبه ۲۰۲۴

علوم طبیعی

(۱۱ دانشگاه)

دانشگاه تهران

۳۰۰-۲۵۱

دانشگاه‌های تربیت‌مدرس، پزشکی تهران و تبریز

۵۰۱-۶۰۰

دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، شهید بهشتی، علوم پزشکی شهید بهشتی، صنعتی شریف، شیراز

۶۰۱-۷۰۰

مهندسی و فناوری

(۱۳ دانشگاه)

دانشگاه تهران

۱۲۸

دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف

۲۵۱-۳۰۰

دانشگاه‌های تربیت‌مدرس و تبریز

۳۵۰-۳۰۱

دانشگاه صنعتی اصفهان

۴۵۱-۵۰۰

دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی، شیراز، علوم پزشکی تهران

۵۰۱-۶۰۰

علوم پزشکی و بهداشت

(۱۳ دانشگاه)

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۳۶

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۳۰۰-۲۵۱

دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و پزشکی تبریز

۴۰۰-۳۵۱

دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی مشهد و علوم پزشکی شیراز

۴۰۱-۴۵۰

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۴۵۱-۵۰۰

دانشگاه‌های علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، علوم پزشکی مازندران و تربیت‌مدرس

۵۰۱-۶۰۰

دانشگاه‌های علوم پزشکی همدان و علوم پزشکی کرمان

۶۰۱-۷۰۰

علوم کشاورزی و دامپزشکی

(۱۶ دانشگاه)

دانشگاه تهران

۱۰۱

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۱۸۴

دانشگاه‌های تربیت‌مدرس و ارومیه

۳۰۰-۲۵۱

دانشگاه تبریز

۳۵۰-۳۰۱

دانشگاه‌های فردوسی مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه شیراز

۴۰۰-۳۵۱

دانشگاه‌های صنعتی اصفهان و علوم پزشکی تهران

۴۵۰-۴۰۱

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۴۵۱-۵۰۰

دانشگاه محقق اردبیلی

۵۰۱-۶۰۰

دانشگاه‌های بوعلی سینا، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، شهید بهشتی و گیلان

۶۰۱-۷۰۰

علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

۳۵۰-۳۰۱

علوم‌انسانی و هنر

دانشگاه تهران

۴۵۱-۵۰۰

کد مطلب 6642483

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    نظرات

    • IR ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      4 1
      پاسخ
      علوم پزشکی بهشتی چه‌کار به دسته بندی کشاورزی دارد،؟
    • IR ۰۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      8 3
      پاسخ
      دانشگاه آزاد با این همه قولدروم بولدروم و این همه هزینه رسانه ای تبلیغاتی در هیچ رنکینگی راه داده نشده ؟؟
    • پوریا IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۶
      1 0
      پاسخ
      ادم کارگری کند بهتر است تا برود دانشگاه ازاد ،در هیچ رنکینگ معتبری نامی ازش نیست

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