به گزارش خبرنگار مهر، مفهوم لژیونر شدن در فوتبال ایران زمانی به‌طور سنتی به مردان محدود می‌شد و این تجربه تنها برای بازیکنان و مربیان مرد قابل دسترس بود. در سال‌های گذشته بازیکنان ایرانی که تمایل داشتند در سطح بین‌المللی تجربه کسب کنند به کشورهای دیگر می‌رفتند و سرمربیان نیز به دنبال فرصت‌های مشابه بودند. اما در طی چند سال اخیر فوتبال زنان ایران نیز به تدریج به این مسیر پیوسته و شاهد ظهور لژیونرهای زن ایرانی هستیم.

در سال‌های اخیر نمونه‌های قابل توجهی از فوتبالیست‌های زن ایرانی که به تیم‌های خارجی پیوسته‌اند به چشم می‌خورد. به عنوان مثال مینا نافعی یکی از دروازه‌بانان مطرح ایرانی با پیوستن به یک باشگاه خارجی برای مدت کوتاهی تجربه‌ای جدید و متفاوت را به دست آورد. همچنین چند مدافع و فوروارد دیگر که در فوتبال زنان ایران شناخته شده‌اند مانند هاجر دباغی و فاطمه عادلی توانسته‌اند به تیم پیونیک ارمنستان بپیوندند. این دستاوردها نشان‌دهنده استعداد و کیفیت بازیکنان ایرانی است که حتی در شرایط محدودیت‌های فراوان فوتبال زنان شایسته دیده شدن در سطح بین‌المللی هستند.

این روند تنها به بازیکنان محدود نمی‌شود. مربیان زن ایرانی نیز به تدریج فرصت تجربه لژیونری را پیدا کرده‌اند. به عنوان مثال مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران و همچنین تیم باشگاه خاتون بم در سال‌های اخیر پیشنهادهایی از کشورهایی مانند هند و عراق دریافت کرده‌اند. این تحولات نشان‌دهنده رشد و بین‌المللی شدن دنیای فوتبال زنان است و به وضوح نشان می‌دهد که مدیران و باشگاه‌های خارجی توانایی و ارزش مربیان ایرانی را درک کرده‌اند.

در این میان نیلوفر اردلان که سابقه‌ای طولانی در فوتبال زنان ایران هم ندارد اخیراً پیشنهادی برای هدایت تیم زسکا پامیر تاجیکستان را دریافت کرده است. اردلان از مربیان مطرح فوتسال است که به تازگی فعالیت حرفه‌ای خود را در بخش فوتبال زنان آغاز کرده است. او در این چند سال سابقه هدایت تیم سپاهان اصفهان، ایستا البرز و تیم ملی جوانان را در کارنامه دارد. زسکا به عنوان یکی از تیم‌های بی‌رقیب در فوتبال زنان تاجیکستان با قهرمانی در لیگ داخلی موفق به کسب سهمیه حضور در مرحله انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا ۲۷-۲۰۲۶ شده است. اگر اردلان این پیشنهاد را بپذیرد او اولین مربی زن ایرانی خواهد بود که به عنوان لژیونر در فوتبال زنان خارج از کشور فعالیت می‌کند و این یک رکورد تاریخی به شمار می‌رود.

صرف‌نظر از انتخاب اردلان که آیا به این پیشنهاد پاسخ مثبت خواهد داد یا خیر؛ نکته مهم این است که فوتبال زنان ایران با وجود تمام محدودیت‌هایش مانند عدم پخش تلویزیونی و جذب محدود اسپانسرها توانسته مسیر موفقیت را طی کند و استعدادهای درخشانی را پرورش دهد. بازیکنان و مربیان زن ایرانی ثابت کرده‌اند که با انگیزه، دانش فنی و پشتکار می‌توانند در سطح بین‌المللی رقابت کنند و فوتبال زنان ایران را در جهان معرفی کنند.

شاید مهم‌ترین نماد موفقیت مربیان زن ایرانی در چند سال اخیر مرضیه جعفری باشد که در سال ۲۰۲۵ به عنوان مربی برتر آسیا انتخاب شد عنوانی که تاکنون هیچ مربی مرد ایرانی موفق به کسب آن نشده است. این موفقیت نه تنها نشان‌دهنده شایستگی مربیان زن ایرانی است بلکه مسیر پیشرفت و رشد فوتبال زنان ایران را نیز روشن‌تر می‌کند و انگیزه‌ای برای سایر مربیان و بازیکنان فراهم می‌آورد تا به دنبال تحقق آرزوهای بزرگ‌تر در سطح بین‌المللی باشند.

بی‌شک داستان لژیونر شدن در فوتبال زنان چه برای بازیکنان و چه برای مربیان فراتر از یک فرصت شخصی است. این یک نماد از رشد، استعداد و توانایی زنان در فوتبال ایران است که حتی در محدودیت‌ها راه خود را به سطح بین‌المللی پیدا کرده‌اند و آینده‌ای روشن برای فوتبال زنان ایران رقم می‌زنند. این روند نشان‌دهنده تغییرات مثبت در جامعه ورزشی ایران است و می‌تواند الهام‌بخش نسل‌های آینده باشد.