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۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۵۶

همدردی رئیس هلال‌احمر ایران با زلزله‌زدگان افغانستان

همدردی رئیس هلال‌احمر ایران با زلزله‌زدگان افغانستان

رئیس جمعیت هلال احمر ایران در پیامی‌ ضمن ابراز همدردی با زلزله زدگان و خانواده قربانیان این زمین‌لرزه در شب گذشته برای اعزام نیروهای عملیاتی امدادی به حادثه دیدگان اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر ایران در پیامی‌به همتای افغانستانی خود، ضمن ابراز همدردی با زلزله زدگان و خانواده قربانیان این زمین‌لرزه در شب گذشته، برای اعزام نیروهای عملیاتی امدادی و ارسال کمک‌های بشردوستانه به حادثه دیدگان اعلام آمادگی کرد.

متن پیام به شرح زیر است:


جناب آقای شیخ الحدیث شهاب‌الدین

دلاور رئیس جمعیت هلال‌احمر افغانستان،

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مراتب احترام خود را به جنابعالی، کارکنان و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر افغانی ابلاغ می‌کند.

با اندوه فراوان، از وقوع زلزلة مهیبی به بزرگی ۶.۳ ریشتر در شمال افغانستان و در نزدیکی ولایات بلخ و سمنگان مطلع شدیم که ضمن آسیب به زیرساخت‌ها، متأسفانه به جان باختن شماری از مردم آن کشور و همچنین مصدومیت صدها نفر دیگر انجامیده است. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی صمیمانه با جنابعالی و جمعیت هلال‌احمر افغانی در غم از دست دادن جان با ارزش قربانیان، مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیدگان این فاجعه غم‌انگیز اعلام می‌دارد. در این لحظات دشوار، ما در کنار شما ایستاده‌ایم و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری بشردوستانه، از جمله اعزام تیم‌های امدادی و درمانی اعلام می‌کنیم. با آرزوی سلامتی، توفیق و پایداری برای جنابعالی و تمامی همکاران جمعیت هلال‌احمر افغانی در مسیر انجام خدمات ارزشمند بشردوستانه.

کد مطلب 6643967

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