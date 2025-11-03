پرداخت ۶۰ درصد از مطالبات پزشکان متخصص در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، جلالالدین امیری در جمع پزشکان متخصص، اظهار داشت: همکاری و همراهی شما پزشکان متخصص با مجموعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان، باعث ارتقای شاخصهای بهداشت و درمان استان میشود.
وی خدمت به مردم در مناطق محروم استان را افتخاری دانست که شامل حال پزشکان متخصصی شده که لرستان زیبا را برای اجرای طرح خود انتخاب کردهاند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ضمن قدردانی از زحمات پدران و مادرانی که تلاش کردهاند تا فرزندانشان رتبههای بالای علمی را کسب کنند، گفت: ما دغدغههای پدران و مارانی را که زحمت کشیده و هم اکنون نیز تعدادی از این عزیزان در جمع ما حضور دارند را درک میکنیم و باعث افتخار ما است که شما چنین فرزندانی را تربیتکرده و تحویل جامعه دادهاید.
امیری، افزود: مردم لرستان، مردمی مهمان نوازند و این استان دارای جاذبههای گردشگری زیادی است و امیدوارم که طبیعتگردی لرستان را فراموش نکنید و از طبیعت زیبای آن نهایت استفاده را ببرید.
وی مردم لرستان را مردمی مهماننواز، روراست و خونگرم توصیف کرد و گفت: مردم لرستان، مردمی روراست و مهمان نوازند و پیچیدگی خاصی ندارند، لذا انتظار میرود که پزشکان متخصص ارتباط گرمی را با مردم لرستان داشته باشند و باعث ماندگاری آنان در استان شود.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان از پرداخت بهموقع مطالبات پزشکان متخصص (پرداخت ۶۰ درصد کارکردشان) در ماه را جز اولویتهای کاری دانشگاه دانست و گفت: سعی میشود که اوقات خوشی را برای شما پزشکان متخصص در استان را فراهم کنیم و توقع ما این است که درمانگاهها را فعال کنید تا به سمت استانداردسازی حرکت کنیم و این به نفع شما هم هست که درآمدهایتان افزایش مییابد.
امیری، گفت: ما سعی میکنیم تا فضای بیرون از دانشگاه را برای پزشکان متخصص جدید مثبت کرده تا در اتمام طرح شأن، شاهد رغبت بیشتر آنان و فراهمکردن بسترهای ماندگاری پزشکان متخصص در استان باشیم.
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