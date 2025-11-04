شهردار پاکدشت: ۹ تعاونی مسکن در پاکدشت پس از ۱۰ سال تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان شکرزاده، پیش از ظهر سه شنبه، در جمع خبرنگاران، از تعیین تکلیف نهایی ۹ تعاونی مسکن کارکنان ادارات این شهر خبر داد و گفت: با پایان یک دهه انتظار، فصل جدیدی از آرامش و اطمینان برای شهروندان پاکدشتی رقم خورد.

شکرزاده در ادامه با اشاره به حل یکی از قدیمی‌ترین چالش‌های حقوقی و اجتماعی شهر اظهار داشت: با همکاری شهرداری، اداره ثبت اسناد و سایر دستگاه‌های اجرایی، ۹ تعاونی مسکن در پاکدشت تعیین تکلیف شد و زمینه آرامش خاطر برای صدها خانوار فراهم آمد.

وی با بیان اینکه این اقدام در نتیجه هم‌افزایی و تعامل مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی محقق شده است، افزود: شهرداری پاکدشت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و در تعامل نزدیک با نهادهای مرتبط، توانست پس از بیش از ۱۰ سال، قفل املاک و پرونده‌های بلاتکلیف تعاونی‌های مسکن کارکنان ادارات را بگشاید.

شهردار پاکدشت ادامه داد: رفع موانع حقوقی و اجرایی این پرونده‌ها، علاوه بر تأمین حقوق قانونی اعضا، بستر اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای در مناطق مختلف شهر را نیز فراهم کرده است.

شکرزاده با اشاره به ابعاد اجتماعی این اقدام تصریح کرد: تعیین تکلیف تعاونی‌های مسکن موجب افزایش اعتماد عمومی به مدیریت شهری و تسریع در روند ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری در پاکدشت شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری پاکدشت در ادامه این مسیر، ساماندهی سایر پرونده‌های معوق و بلاتکلیف در حوزه املاک و پروژه‌های شهری را در دستور کار دارد تا گام‌های بعدی نیز در مسیر شفاف‌سازی و خدمت به شهروندان برداشته شود.