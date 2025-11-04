تیم ملی فوتسال ایران برابر مراکش متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، از ساعت ۱۴ امروز (سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴) در سالن سبز مجموعه المپیک ریاض به مصاف تیم ملی مراکش رفت که این دیدار در پایان با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت.

گل‌های تیم ایران را مهدی کریمی به ثمر رساند و برای تیم مراکش نیز بلال البقالی و سوفیان الشراوی موفق به گلزنی شدند.

ترکیب ابتدایی تیم ملی ایران در این دیدار شامل باقر محمدی، محمدحسین درخشانی، حسین طیبی، سالار آقاپور و مهدی کریمی بود.