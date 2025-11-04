تعویض بیش از ۱۴ هزار کنتور آب در آذربایجان شرقی تعویض شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم سلیمانی، روز سهشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در ششماهه نخست سال، عملیات تعویض کنتور در ۶۶ شهر استان انجام شده و هدف اصلی از اجرای این طرح، افزایش دقت در اندازهگیری میزان مصرف آب و اصلاح الگوی مصرف مشترکان است.
وی ادامه داد: تعویض کنتورهای خراب در کنار اجرای طرحهای نشتیابی، از مهمترین اقدامات شرکت در زمینه مدیریت منابع آبی و جلوگیری از اتلاف این سرمایه حیاتی به شمار میرود.
مدیرعامل آبفای استان تصریح کرد: اجرای این طرح ضمن واقعیسازی میزان مصرف مشترکان، از پرداخت آببهای ناعادلانه جلوگیری کرده و موجب ارتقای رضایتمندی مردم میشود.
ابراهیم سلیمانی در پایان با تأکید بر استمرار برنامههای توسعه و نوسازی شبکههای آب و فاضلاب استان گفت: شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی با بهروزرسانی تجهیزات و شبکههای توزیع، در مسیر تحقق عدالت در خدماترسانی و حفاظت از منابع آبی گامهای مؤثری برمیدارد.
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