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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۳۳

قسام جسد یک اسیر دیگر اسرائیلی را تحویل خواهد داد

قسام جسد یک اسیر دیگر اسرائیلی را تحویل خواهد داد

قسام اعلام کرد که جسد یکی دیگر از اسیران اسرائیلی را ساعت ۲۰ به وقت غزه تحویل خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، گردان‌های قسام، شاخه نظامی جنبش حماس عصر امروز سه شنبه اعلام کرد: جسد یکی از اسیران اسرائیلی که در محله الشجاعیه در شرق غزه پیدا شده است، ساعت ۲۰ به وقت غزه به طرف مقابل تحویل داده خواهد شد.

ساعتی قبل گردان‌های شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، اعلام کرد که مبارزان این گردان امروز در جریان عملیات جستجو در شرق محله الشجاعیه، جسد یکی از نظامیان اسیر کشته‌شده رژیم صهیونیستی را پیدا کرده‌اند.

به گفته قسام، مراحل تحویل جسد به طرف صهیونیستی در حال هماهنگی است.

در بیانیه قسام آمده است که ورود تجهیزات مهندسی و همراهی تیم‌های فنی این گردان با نیروهای صلیب سرخ در عملیات جستجوی اجساد در محدوده موسوم به «خط زرد»، نقش مهمی در تسریع روند کشف و بیرون‌کشیدن اجساد داشته و منجر به یافتن شمار بیشتری از آنها شده است.

کد مطلب 6645540

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