مسئولان حج باید میان رفاه زائران و انجام واجب الهی مرز روشن قائل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمد سعیدی ظهر پنجشنبه در دیدار با مدیر حج و زیارت استان قم با اشاره به نقش بیبدیل انقلاب اسلامی در تحول ساختار حج و زیارت گفت: در سالهای پیش از انقلاب، فضای حج آلوده به نفوذ سوداگران و منفعتطلبانی بود که تنها به منافع شخصی میاندیشیدند و سلامت معنوی و جسمی حجاج برای آنان اهمیت نداشت.
امام جمعه قم افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این عرصه از ناخالصیها و انحرافات پاک شد و مدیریت حج به دست نیروهای مؤمن، تحصیلکرده و انقلابی سپرده شد که دغدغه اصلی آنان حفظ حرمت این فریضه الهی و صیانت از شأن زائران بیتالله الحرام است.
تولیت حرم حضرت معصومه (س) با اشاره به خدمات ارزشمند چهرههایی همچون آیتالله محمد محمدی ریشهری، حجتالاسلام والمسلمین قاضی عسکر و حجتالاسلام والمسلمین نواب در سالهای اخیر اظهار کرد: این شخصیتها با روحیه انقلابی، تدبیر و صبر توانستند جایگاه نمایندگی ولیفقیه در امور حج را تثبیت کرده و نظام اجرایی حج را شایستهتر از گذشته سامان دهند.
امام جمعه قم افزود: امروز مجموعه حج و زیارت از نیروهای متعهد و خوشسابقه تشکیل شده است و بسیاری از فعالان این عرصه از پیشکسوتان و منتقدان دلسوزی هستند که در مسیر اصلاح، تعالی و شفافسازی گام برمیدارند.
آیتالله سعیدی با تأکید بر لزوم شناخت دقیق احکام شرعی حج گفت: سازمان حج و زیارت باید در تمامی سطوح مدیریتی و اجرایی، به آموزش عمیق فقهی توجه ویژه داشته باشد؛ زیرا حج عبادتی پیچیده با ابعاد فقهی و عبادی گسترده است و بیدقتی در اجرای آن ممکن است موجب بطلان عمل یا تضییع حق زائران شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: همانگونه که نماز در مسجد باید با طهارت و آگاهی اقامه شود، حج نیز نیازمند آگاهی و رعایت کامل احکام شرعی از سوی مدیران، روحانیون و نیروهای خدماتی است؛ چرا که این فریضه نه عبادتی فردی بلکه نمادی از وحدت، تقوا و بندگی امت اسلامی است.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) با اشاره به اهمیت رعایت حقالناس در فرایند اعزام زائران خاطرنشان کرد: کسانی که در روند ثبتنام، تعیین نوبت و جایگزینی افراد دخیل هستند باید نهایت دقت و امانتداری را داشته باشند؛ زیرا کوچکترین اشتباه در این زمینه ممکن است موجب تضییع حق فردی شود که حج واجب بر او مستقر شده است.
وی ادامه داد: در رتبهبندی و اولویتبندی متقاضیان حج باید نظامی دقیق و عادلانه برقرار شود تا هیچگونه تبعیض یا بینظمی رخ ندهد و هرگونه تغییر غیرقانونی در نوبتها، علاوه بر مسئولیت شرعی، میتواند به بطلان واجب الهی منجر شود.
آیتالله سعیدی با بیان اینکه در مدیریت کاروانها باید میان رفاه زائران و انجام صحیح واجب دینی مرز مشخصی وجود داشته باشد، گفت: اگر میان آسایش مادی زائران و اجرای دقیق مناسک حج تعارضی ایجاد شود، اولویت با انجام واجب الهی است، حتی اگر این امر مستلزم سختی و مشقت باشد؛ زیرا هدف اصلی حج بندگی و تسلیم در برابر خداوند است، نه رفاه ظاهری.
وی با اشاره به اهمیت آشنایی مدیران و روحانیون کاروانها با احکام و فتاوای مراجع معظم تقلید گفت: گاهی مسائل فقهی حج نیازمند دقت در تشخیص مرجع و نوع احتیاط است. در مواردی که مرجعی فتوای احتیاطی دارد و دیگری حکم صریح، میتوان طبق ضوابط به مرجع دوم رجوع کرد؛ اما این امر باید در چارچوب ضوابط فقهی و استعلام صحیح انجام گیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: بیدقتی در اعمالی مانند سعی و طواف یا انجام گروهی بدون دقت شرعی، ممکن است موجب نقص در عبادت شود و هیچ واجبی در حج قابل اغماض نیست و هر زائر باید اعمال خود را با نیت خالص و اطمینان شرعی انجام دهد.
تولیت حرم حضرت معصومه (س) با مقایسه سفرهای حج با زیارت عتبات عالیات تصریح کرد: در سفرهای عتبات بخشی از برنامهها اختیاری یا نمادین است، اما در حج تمامی اعمال واجباند و کمترین بینظمی میتواند اثر شرعی گستردهای بر جای گذارد و از این رو، مدیریت حج باید مبتنی بر انضباط، دقت اجرایی و مراقبت فقهی باشد.
آیتالله سعیدی با تأکید بر اینکه مدیریت حج و زیارت مسئولیتی الهی است، گفت: کارگزاران این عرصه باید خود را در محضر خداوند ببینند و بدانند که هر خطای کوچک میتواند بر عبادت هزاران زائر اثر بگذارد.
وی افزود: اخلاص، مراقبت، دقت و نیت الهی باید در همه سطوح اجرایی حج رعایت شود تا اعمال حجاج با صحت شرعی و آرامش معنوی انجام گیرد.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای مدیران و نیروهای خدوم سازمان حج و زیارت گفت: امید است با نظارت نماینده ولیفقیه در امور حج و همکاری مدیران دلسوز، مسیر خدمترسانی به زائران خانه خدا هرچه دقیقتر، شایستهتر و الهیتر تداوم یابد و همه خدمتگزاران در این راه از توفیقات الهی برخوردار باشند.
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